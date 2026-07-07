«Бавария» направила официальный запрос в «Реал» по поводу Винисиуса

Мюнхенская «Бавария» направила официальный запрос по поводу трансфера атакующего полузащитника «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора.

По информации инсайдера Экрема Конура, бразильская звезда может быть выставлен на продажу в летнее трансферное окно. Сообщается, что причиной этого являются требования футболиста по новому контракту и сроки действия текущего соглашения.

«Реал» готов рассмотреть предложения

Согласно источнику, мадридский клуб не против изучить предложения, которые могут поступить по Винисиусу.

Руководство «Реала» не хочет потерять игрока бесплатно в будущем. Поскольку с 1 января 2027 года Винисиус получит право вести переговоры с другими клубами в качестве свободного агента.

По этой причине, если не удастся достичь соглашения по новому контракту, летнее трансферное окно может стать решающим.

Основная проблема — вопрос зарплаты

Ранее издание Marca сообщало, что «Реал» и сторона футболиста договорились возобновить переговоры по новому контракту после завершения чемпионата мира.

Отмечалось, что это решение было принято для того, чтобы не отвлекать Винисиуса от участия в мундиале.

Однако основные разногласия между сторонами упираются в финансовые условия. В настоящее время годовая зарплата футболиста составляет около 20 миллионов евро.

Сторона Винисиуса требует увеличить эту сумму примерно до 30 миллионов евро. Руководство «Реала» заявляет, что принять такие условия сложно.

«Бавария» следит за ситуацией

Тот факт, что мюнхенский клуб направил официальный запрос, еще больше усилил трансферные слухи вокруг Винисиуса.

Пока нет информации о том, предложила ли «Бавария» конкретную сумму. Также не разглашается, за какую цену «Реал» готов продать футболиста.

Однако, если переговоры по контракту снова завершатся неудачей, немецкий гранд может попытаться воспользоваться ситуацией.

Статистика Винисиуса в прошлом сезоне

В сезоне 2025/26 бразильский футболист принял участие в общей сложности в 53 матчах во всех турнирах.

В этих встречах он:

забил 22 гола;

отдал 14 голевых передач.

Винисиус остается одним из важнейших атакующих игроков «Реала». Теперь главный вопрос — смогут ли стороны договориться о новом контракте или «Бавария» совершит громкий трансфер?