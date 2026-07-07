Microsoft начала масштабную реформу в игровой индустрии: Xbox сокращает тысячи сотрудников

Технологический гигант Microsoft объявил о крупнейших структурных изменениях в истории своего игрового подразделения — Xbox. Компания планирует не только сократить тысячи сотрудников, но и продать или перевести под независимое управление четыре крупные игровые студии. Этот шаг объясняется усилением конкуренции на мировом игровом рынке и недостижением ожидаемых финансовых результатов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, в результате запланированной реструктуризации будет уволено в общей сложности 4 800 сотрудников, из которых 1 600 являются представителями непосредственно подразделения Xbox. Глава Xbox Аша Шарма в своем обращении к сотрудникам подтвердила, что к июлю 2027 года штат подразделения сократится почти на 15 процентов. Этот процесс затронет такие крупные бренды, как Активисион, Бетесда/ЗениМакс, Близзард и Моджанг.

Судьба студий и новые владельцы

Самой резонансной частью реформ стал выход четырех известных студий из состава Microsoft. В частности, студии Дубле Фине Продуктионс и Компулсион Гамес вернутся к независимому управлению. Их основатели Тим Шейфер и Гийом Прово возьмут команды под свой контроль и продолжат проекты самостоятельно. Студии сохранят свою интеллектуальную собственность и каталог игр.

Также достигнуты соглашения о продаже студий Нинджа Теорй, создавшей серию Хеллбладе, и Ундеад Лабс, автора Стате оф Декай. Новые владельцы возьмут на себя ответственность за завершение ожидаемых проектов, таких как Сенуа и Стате оф Декай 3. Будущее студии Аркане, работающей над игрой Бладе, пока остается под вопросом; ее судьба решится после нескольких месяцев консультаций.

Финансовый кризис и смена стратегии

Аша Шарма отметила, что причиной столь радикальных мер стало ухудшение финансовых показателей подразделения Xbox. Сообщается, что уровень рентабельности подразделения оказался в 3–10 раз ниже, чем у других конкурирующих платформ. Microsoft в свое время сделала большую ставку на подписку Гаме Пасс и массовую скупку студий, однако эти направления не показали ожидаемых темпов роста.

Согласно аналитике, Xbox теряла в среднем 64 цента с каждого инвестированного доллара. Теперь Microsoft намерена сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Компания сфокусируется на развитии своих крупнейших игровых франшиз и платформ. Студии Моджанг, создатель Минекрафт, и Кинг, автор Кандй Круш, теперь будут подчиняться непосредственно Аше Шарме, так как они уже стали самостоятельными платформами с огромной аудиторией.

Для геймеров и специалистов отрасли в Узбекистане эта новость может стать неожиданной, поскольку многие проекты, разрабатываемые студиями Xbox, популярны и в нашем регионе. Тем не менее, Microsoft обещает, что ни один из анонсированных игровых проектов не будет отменен и все обязательства будут выполнены.