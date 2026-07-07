В Чиланзарском районе прокладывают новый водопровод

В Чиланзарском районе продолжаются работы по обновлению сетей питьевого водоснабжения. На 5-й узкой улице Дийдор, расположенной на территории схода граждан махалли «Хонтупи», ведутся реконструкционные работы в рамках программы, рассчитанной на 2026–2027 годы.

В рамках проекта устаревший водопровод диаметром 100 миллиметров заменяется на современную ПВХ-трубу диаметром 110 миллиметров.

Обновленная сеть послужит обеспечению жителей района качественной и бесперебойной питьевой водой. Также планируется сократить количество неисправностей и аварийных ситуаций на трубопроводах, обеспечив стабильную работу системы водоснабжения.

Работы выполняются сотрудниками отдела водопроводных сетей Чиланзарского района.