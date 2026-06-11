В Узбекистане набирают популярность необычные желтые арбузы

·2·Общество
В Узбекистане набирают популярность необычные желтые арбузы

В последнее время на рынках и полях Узбекистана все чаще можно встретить необычные желтые арбузы. Для покупателей, привыкших к обычным красным арбузам, эта новинка вызвала интерес и быстро стала предметом обсуждения.

Фермеры отмечают, что эти сорта являются продуктом новой селекции, и их выращивание постепенно расширяется. Урожай также дает положительные результаты — из-за высокого интереса среди покупателей спрос на желтые арбузы значительно вырос.

В интернете и социальных сетях этот фрукт стал настоящим трендом. Многие пользователи пишут о желании попробовать его, а другие уже делятся своими впечатлениями о вкусе.

По мнению любителей экзотических фруктов, желтый арбуз немного слаще обычного, а его вкус напоминает мед и тропические фрукты. Некоторые описывают его как смесь арбуза, дыни и манго, характеризуя вкус как очень необычный и приятный.

УзбекистанСельское ХозяйствоЖелтые АрбузыЭкзотические ФруктыТренды
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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