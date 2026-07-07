На улице Ташкента устроили скачки

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых группа всадников передвигается верхом на лошадях по улице Навои в Ташкенте прямо посреди оживленного автомобильного движения. Ситуация вызвала бурные обсуждения среди интернет-пользователей.

На кадрах видно, как всадники движутся на высокой скорости в одном потоке с автомобилями, а от ударов подков лошадей об асфальт летят искры. Данный инцидент породил множество вопросов, касающихся безопасности дорожного движения и гуманного обращения с животными.

Лошади в основном приспособлены для бега по мягкому грунту или специально подготовленным площадкам. Передвижение на высокой скорости по асфальтовому покрытию может нанести серьезный вред их суставам, сухожилиям и копытам.