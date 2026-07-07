В Намангане выявлен человек, незаконно обучавший 27 детей религиозным знаниям

В Наманганской области пресечена деятельность лица, незаконно проводившего религиозное обучение несовершеннолетних детей. По данному факту ведется соответствующее расследование.

По данным Министерства внутренних дел, житель Янги Наманганского района с июня 2026 года проводил религиозные занятия для 27 несовершеннолетних детей в собственном доме.

Установлено, что за обучение он взимал с каждого ученика по 100 долларов США в месяц. Отмечается, что религиозное обучение было организовано без установленного законом порядка и соответствующих разрешений.

В настоящее время рассматривается вопрос о принятии правовых мер в отношении данного лица. Правоохранительные органы призывают граждан получать религиозное образование только в учебных заведениях, действующих в порядке, установленном законодательством.