Гражданин, обещавший зачисление в вуз, задержан при получении денег

В Ташкенте задержан мужчина, который обещал помочь с поступлением в высшее учебное заведение и потребовал за это 5 тысяч долларов.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении денежных средств в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками ГУВД столицы совместно с отделом безопасности дорожного движения Мирабадского района.

Согласно предварительным данным, он пообещал гражданину содействие в поступлении в вуз за определенное вознаграждение. В качестве платы за услугу было запрошено 5 тысяч долларов США.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств данного инцидента.