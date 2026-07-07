Гражданин, обещавший зачисление в вуз, задержан при получении денег
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В Ташкенте задержан мужчина, который обещал помочь с поступлением в высшее учебное заведение и потребовал за это 5 тысяч долларов.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении денежных средств в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками ГУВД столицы совместно с отделом безопасности дорожного движения Мирабадского района.
Согласно предварительным данным, он пообещал гражданину содействие в поступлении в вуз за определенное вознаграждение. В качестве платы за услугу было запрошено 5 тысяч долларов США.
В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств данного инцидента.
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