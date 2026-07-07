Энн Хэтэуэй удивила всех, надев платье задом наперед

Искренность, естественная улыбка и умение спокойно воспринимать любую ситуацию — качества Энн Хэтэуэй, которые всегда приковывают внимание. Даже если она падает на съемочной площадке, она с улыбкой поднимается и продолжает путь. Вероятно, именно эта позитивная энергия сделала ее близкой сердцам миллионов поклонников.

Сегодня мы поговорим не о ее новом фильме, а о ее стиле.

В рамках пресс-тура фильма «Odyssey» в Нью-Йорке актриса появилась в ярко-красном платье из коллекции Spring/Summer 2026 бренда Anne Ashlyn. Однако внимание фанатов привлекло не только само платье, но и то, как оно было надето.

Дело в том, что на подиуме эта модель была представлена с довольно закрытой передней частью и открытым вырезом на спине. Энн же решила надеть платье задом наперед. В результате образ приобрел совершенно иной вид — смелый вырез спереди изящно подчеркнул ее беременность, а роскошное ожерелье Bulgari стало главным украшением всего образа.

Было ли это продуманным решением стилистов, чтобы еще ярче продемонстрировать ожерелье, или просто небольшой ошибкой — неясно. Но одно очевидно: Энн Хэтэуэй представила этот образ с присущей ей уверенностью и элегантностью.

Интересно, что сама актриса не стала воспринимать эту ситуацию всерьез. Позже она с улыбкой прокомментировала инцидент, кратко ответив: «I did it» («Да, это сделала я»). Иногда самые запоминающиеся модные моменты начинаются именно с таких неожиданных решений.