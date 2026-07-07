БПИ: Спецтехника, находившаяся в залоге, арестована из-за кредитной задолженности

·1·Общество
БПИ: Спецтехника, находившаяся в залоге, арестована из-за кредитной задолженности

Целевое использование кредитных средств и их возврат в установленные сроки — законная обязанность каждого заемщика.

В противном случае банки обращаются в суд, который направляет дело в органы принудительного исполнения для принятия мер по взысканию долга. В процессе исполнения обязательств зачастую имущество арестовывается и выставляется на торги.

Исполнение решения суда о взыскании с предприятия-должника в пользу «Банка развития бизнеса» кредитной задолженности в размере 1 млрд 812 млн сумов осуществлялось управлением Бюро принудительного исполнения Сырдарьинской области.

Поскольку задолженность не была погашена в добровольном порядке, были приняты меры принудительного исполнения: находящиеся в залоге две единицы спецтехники — экскаваторы марки «VOLVO» — были арестованы и помещены на штрафстоянку.

В настоящее время принимаются меры по выставлению данного арестованного имущества на аукционные торги.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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