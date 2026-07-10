В Ташкенте распространилось видео мощного взрыва трансформатора (видео)
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Появились сообщения о мощном взрыве трансформатора в Ташкенте. Происшествие попало на видео.
На кадрах сначала видна яркая вспышка, за которой следует громкий хлопок. По имеющимся данным, звук был слышен жителям близлежащих многоэтажных домов.
На данный момент официальной информации о том, где и когда произошло событие, а также о причинах взрыва, не поступало.
Также уточняются данные о наличии пострадавших и влиянии инцидента на электроснабжение.
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