В Ташкенте распространилось видео мощного взрыва трансформатора (видео)

Появились сообщения о мощном взрыве трансформатора в Ташкенте. Происшествие попало на видео.

На кадрах сначала видна яркая вспышка, за которой следует громкий хлопок. По имеющимся данным, звук был слышен жителям близлежащих многоэтажных домов.

На данный момент официальной информации о том, где и когда произошло событие, а также о причинах взрыва, не поступало.

Также уточняются данные о наличии пострадавших и влиянии инцидента на электроснабжение.