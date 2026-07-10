Крупные кадровые перестановки в Министерстве культуры: сменились четыре заместителя

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Крупные кадровые перестановки в Министерстве культуры: сменились четыре заместителя

В системе Министерства культуры Узбекистана произошли серьезные кадровые изменения. Соответствующими решениями президента Узбекистана четыре заместителя министра были освобождены от занимаемых должностей в связи с «переходом на другую работу», а на их места назначены новые руководители.

Среди назначенных — известный режиссер, представитель знаменитой творческой династии и опытные специалисты отрасли. Zamin.uz представляет подробности новых назначений в министерстве.

Кто был освобожден от должности?

Согласно решениям президента, свои посты заместителей министра культуры покинули:

  • Баходир Ахмедов (первый заместитель министра);

  • Авазхон Тожихонов (первый заместитель министра);

  • Муроджон Маджидов (заместитель министра);

  • Юсуфжон Усмонов (заместитель министра).

Кто стал новыми первыми заместителями?

На наиболее ответственные должности в министерстве были назначены следующие лица:

1. Нодирбек Бахтиерович Сайфуллаев — назначен на должность первого заместителя министра культуры.

  • Справка: Он является сыном покойного бывшего министра культуры Бахтиера Сайфуллаева. В ходе своей деятельности Нодирбек Сайфуллаев работал ректором Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (2019–2022), заведующим сектором развития культуры и искусства Администрации президента (2022–2024). До этого назначения он занимал должность ректора Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

2. Джахонгир Одилходжаевич Ахмедов — назначен на должность первого заместителя министра культуры – директора Агентства кинематографии при министерстве.

  • Справка: Известный режиссер Джахонгир Ахмедов с декабря 2023 года работал ведущим инспектором сектора по развитию творческих организаций и кинематографии в Администрации президента, а с мая 2025 года — директором Центра развития детского контента. На новой должности он сменил Шухрата Ризаева, который руководил Агентством кинематографии с лета 2024 года.

Новые заместители министра

Оставшиеся две вакантные должности заместителей министра также были заполнены опытными кадрами:

  • Одилжон Абдуганиевич Абдукахаров — назначен заместителем министра культуры. В 2017–2020 годах он возглавлял государственное учреждение «Узбекконцерт», позднее был руководителем дирекции международных фестивалей при министерстве, а в марте 2025 года вернулся на пост руководителя «Узбекконцерта».

  • Санджар Бахтиерович Бобожонов — назначен на должность заместителя министра культуры. Ранее он работал начальником управления аналитического контроля министерства, ответственным сотрудником сектора развития культуры и искусства Администрации президента, а также главным инспектором подразделения представителя президента по вопросам культуры.

Новый состав руководства Министерства культуры (Краткая таблица)

Ф.И.О.

Новая должность

Предыдущее место работы

Нодирбек Сайфуллаев

Первый заместитель министра

Ректор Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Джахонгир Ахмедов

Первый заместитель министра — директор Агентства кинематографии

Директор Центра развития детского контента

Одилжон Абдукахаров

Заместитель министра культуры

Руководитель ГУ «Узбекконцерт»

Санджар Бобожонов

Заместитель министра культуры

Главный инспектор подразделения представителя президента по вопросам культуры

Ожидается, что эти масштабные кадровые перестановки послужат выводу сферы культуры, искусства и национальной кинематографии страны на новый уровень.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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