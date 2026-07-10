На улице Авиасозлар временно ограничат движение

·23·Общество
На улице Авиасозлар временно ограничат движение

С 11 июля 2026 года часть улицы Авиасозлар в Яшнабадском районе города Ташкента будет закрыта для движения транспорта.

Ограничение будет действовать на участке от улицы Корасув до улицы Авиасозлар-1. В этой зоне будут проводиться плановые работы по замене труб горячего водоснабжения.

В связи с этим некоторые автобусные маршруты временно будут курсировать по другим улицам.

• Маршруты 15, 22 и 72 будут следовать по улицам Авиасозлар, Корасув, Корасув-2 и Эльбек.
• Маршрут 54 будет курсировать по улицам Авиасозлар, Корасув и Алимкент.

Пассажиров предупредили об увеличении интервалов движения автобусов и возможности возникновения пробок на близлежащих участках. Схемы движения могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Жителей просят планировать свои поездки заранее.

ЯшнободАвиасозларҚорасувАвтобусТошкентИссиқ сув
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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