После ДТП на перевале Камчик автомобиль Лакетти полностью сгорел

·27·Общество
После ДТП на перевале Камчик автомобиль Лакетти полностью сгорел

Сегодня, 11 июля, на перевале «Камчик» в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся легковой автомобиль марки Лакетти. Информацию об инциденте предоставило специальное спасательное управление «Камчик».

Сообщается, что около 17:50 в спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Лакетти, следовавшего по направлению «Ташкент–Долина» на автодороге А-373.

После получения сообщения специальные спасательные экипажи оперативно прибыли на место происшествия и в короткие сроки полностью ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в металлическое дорожное ограждение. От удара в электрической системе транспортного средства произошло короткое замыкание, что и стало причиной пожара.

Отмечается, что в момент происшествия в автомобиле находился только водитель. Он успел покинуть транспортное средство до того, как огонь охватил машину, и отошел на безопасное расстояние.

В настоящее время устанавливаются точные причины возгорания и размер материального ущерба. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

ЛасеттиҚамчиқТошкент
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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