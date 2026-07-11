ЧП на перевале «Камчик»: «Лакетти» врезался в ограждение и загорелся

Сегодня, 11 июля, на перевале «Камчик» произошел серьезный пожар в легковом автомобиле. Несмотря на то, что транспортное средство получило значительные повреждения, по счастливой случайности люди не пострадали. Zamin.уз представляет подробности происшествия.

Как произошло происшествие?

В 17:50 в специальное спасательное управление «Камчик» поступило сообщение о возгорании автомобиля марки «Лакетти» на участке автодороги А-373 в направлении «Ташкент–Долина».

Согласно предварительным данным, причинами аварии стали следующие факторы:

Потеря управления: Водитель автомобиля во время движения не справился с управлением и врезался в дорожное металлическое ограждение.

Короткое замыкание: В результате сильного столкновения в электрической системе автомобиля произошло короткое замыкание.

Возгорание: Неисправность в электропроводке быстро привела к сильному пожару.

Жизни водителя ничто не угрожает

Сообщается, что в момент происшествия водитель находился в автомобиле один. После столкновения он правильно оценил ситуацию, успел вовремя выйти из транспортного средства и отойти в безопасное место. В результате данного инцидента пострадавших нет.

Оперативные действия спасателей

На основании оперативного сообщения спасательные экипажи специального управления «Камчик» незамедлительно прибыли на место происшествия. Благодаря профессиональным действиям сотрудников пожар в автомобиле был полностью ликвидирован.