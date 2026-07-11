Новый порядок ввоза наркотических средств: кому выдается сертификат?
В Узбекистане официально утвержден новый порядок выдачи сертификатов на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. В положении, принятом постановлением правительства, определены условия получения сертификата, срок его действия и размер сбора.
Согласно новому порядку, сертификат выдается для однократного использования, и за его оформление уплачивается государственная пошлина в установленном размере.
Каков срок действия сертификата?
В соответствии с утвержденным положением:
сертификат можно использовать только один раз;
срок его действия установлен в 1 год.
Данный документ дает право на импорт или экспорт наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с требованиями законодательства.
Какие требования предъявляются для получения сертификата?
Согласно положению, заявитель должен соответствовать следующим условиям:
иметь лицензию, дающую право на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств;
строго соблюдать требования законодательства при ввозе или вывозе наркотических средств и психотропных веществ;
обеспечить достоверность информации, предоставляемой для получения сертификата.
Сколько нужно платить за сертификат?
За рассмотрение заявления и оформление сертификата взимается сбор в размере 8 БРВ.
Полномочия по рассмотрению документов возложены на Центр безопасности фармацевтической продукции.
Когда принимается решение?
Центр безопасности фармацевтической продукции рассматривает заявление в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его принятия.
В итоге заявителю:
выдается сертификат;
либо в его выдаче отказывается.
Новый порядок направлен на дальнейшее регулирование международного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также на усиление контроля за соблюдением законодательных требований в этой сфере.
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