Новый порядок ввоза наркотических средств: кому выдается сертификат?

·25·Общество
Новый порядок ввоза наркотических средств: кому выдается сертификат?

В Узбекистане официально утвержден новый порядок выдачи сертификатов на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. В положении, принятом постановлением правительства, определены условия получения сертификата, срок его действия и размер сбора.

Согласно новому порядку, сертификат выдается для однократного использования, и за его оформление уплачивается государственная пошлина в установленном размере.

Каков срок действия сертификата?

В соответствии с утвержденным положением:

  • сертификат можно использовать только один раз;

  • срок его действия установлен в 1 год.

Данный документ дает право на импорт или экспорт наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с требованиями законодательства.

Какие требования предъявляются для получения сертификата?

Согласно положению, заявитель должен соответствовать следующим условиям:

  • иметь лицензию, дающую право на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств;

  • строго соблюдать требования законодательства при ввозе или вывозе наркотических средств и психотропных веществ;

  • обеспечить достоверность информации, предоставляемой для получения сертификата.

Сколько нужно платить за сертификат?

За рассмотрение заявления и оформление сертификата взимается сбор в размере 8 БРВ.

Полномочия по рассмотрению документов возложены на Центр безопасности фармацевтической продукции.

Когда принимается решение?

Центр безопасности фармацевтической продукции рассматривает заявление в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его принятия.

В итоге заявителю:

  • выдается сертификат;

  • либо в его выдаче отказывается.

Новый порядок направлен на дальнейшее регулирование международного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также на усиление контроля за соблюдением законодательных требований в этой сфере.

ЎзбекистонФармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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