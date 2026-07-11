Новый порядок ввоза наркотических средств: кому выдается сертификат?

В Узбекистане официально утвержден новый порядок выдачи сертификатов на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. В положении, принятом постановлением правительства, определены условия получения сертификата, срок его действия и размер сбора.

Согласно новому порядку, сертификат выдается для однократного использования, и за его оформление уплачивается государственная пошлина в установленном размере.

Каков срок действия сертификата?

В соответствии с утвержденным положением:

сертификат можно использовать только один раз ;

срок его действия установлен в 1 год.

Данный документ дает право на импорт или экспорт наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с требованиями законодательства.

Какие требования предъявляются для получения сертификата?

Согласно положению, заявитель должен соответствовать следующим условиям:

иметь лицензию, дающую право на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств;

строго соблюдать требования законодательства при ввозе или вывозе наркотических средств и психотропных веществ;

обеспечить достоверность информации, предоставляемой для получения сертификата.

Сколько нужно платить за сертификат?

За рассмотрение заявления и оформление сертификата взимается сбор в размере 8 БРВ.

Полномочия по рассмотрению документов возложены на Центр безопасности фармацевтической продукции.

Когда принимается решение?

Центр безопасности фармацевтической продукции рассматривает заявление в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его принятия.

В итоге заявителю:

выдается сертификат;

либо в его выдаче отказывается.

Новый порядок направлен на дальнейшее регулирование международного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также на усиление контроля за соблюдением законодательных требований в этой сфере.