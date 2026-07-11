В этом году установлен новый рекорд по количеству абитуриентов, освобожденных от экзаменов

В Узбекистане завершились процессы онлайн-регистрации абитуриентов в высшие учебные заведения на 2026/2027 учебный год. Агентство по оценке знаний и квалификаций опубликовало итоговую статистику приемной кампании текущего года. Zamin.uz представляет своим читателям самые важные цифры и ожидаемые новости.

Количество абитуриентов и гендерный баланс

В текущем году для поступления в высшие учебные заведения онлайн зарегистрировалось в общей сложности 677 907 абитуриентов. Их состав распределен по следующим критериям:

Выпускники текущего года: 451 744 человека (66,6 %).

Выпускники прошлых лет: 226 163 человека (33,4 %).

Также отмечается, что в приеме этого года женщины проявили высокую активность в стремлении получить высшее образование, традиционно составив большинство:

Женщины: 365 196 человек (53,9 %).

Мужчины: 312 711 человек (46,1 %).

Указывается, что не все зарегистрированные придут в экзаменационный зал — ожидается, что непосредственно в тестовых испытаниях примут участие 664 609 абитуриентов.

Революция сертификатов: около 13 тысяч абитуриентов близки к зачислению без тестов!

Одной из самых громких новостей приемной кампании этого года стало резкое увеличение числа абитуриентов, имеющих национальные и международные сертификаты.

Неожиданный рекорд: В текущем году 12 997 абитуриентов, имеющих национальные или международные сертификаты по всем экзаменационным предметам, были полностью освобождены от тестовых испытаний и допущены непосредственно к этапу конкурсного отбора. Для сравнения, в 2025 году такой огромной возможностью смогли воспользоваться лишь 678 абитуриентов.

Общие цифры по сертификатам выглядят следующим образом:

В ходе регистрации международные сертификаты, загруженные абитуриентами, прошли тщательную проверку, 24 526 из них получили подтверждение.

Количество абитуриентов, имеющих национальные или международные сертификаты по общеобразовательным предметам, составило 193 186 человек.

По иностранным языкам зарегистрировалось 125 354 обладателя национальных или международных сертификатов.

Сколько продлятся экзамены?

Согласно сообщению Агентства по оценке знаний и квалификаций, вступительные тестовые испытания в вузы в текущем году пройдут в течение 10 дней.

Таблица общих показателей