В этом году установлен новый рекорд по количеству абитуриентов, освобожденных от экзаменов

·26·Общество
В этом году установлен новый рекорд по количеству абитуриентов, освобожденных от экзаменов

В Узбекистане завершились процессы онлайн-регистрации абитуриентов в высшие учебные заведения на 2026/2027 учебный год. Агентство по оценке знаний и квалификаций опубликовало итоговую статистику приемной кампании текущего года. Zamin.uz представляет своим читателям самые важные цифры и ожидаемые новости.

Количество абитуриентов и гендерный баланс

В текущем году для поступления в высшие учебные заведения онлайн зарегистрировалось в общей сложности 677 907 абитуриентов. Их состав распределен по следующим критериям:

  • Выпускники текущего года: 451 744 человека (66,6 %).

  • Выпускники прошлых лет: 226 163 человека (33,4 %).

Также отмечается, что в приеме этого года женщины проявили высокую активность в стремлении получить высшее образование, традиционно составив большинство:

  • Женщины: 365 196 человек (53,9 %).

  • Мужчины: 312 711 человек (46,1 %).

Указывается, что не все зарегистрированные придут в экзаменационный зал — ожидается, что непосредственно в тестовых испытаниях примут участие 664 609 абитуриентов.

Революция сертификатов: около 13 тысяч абитуриентов близки к зачислению без тестов!

Одной из самых громких новостей приемной кампании этого года стало резкое увеличение числа абитуриентов, имеющих национальные и международные сертификаты.

Неожиданный рекорд: В текущем году 12 997 абитуриентов, имеющих национальные или международные сертификаты по всем экзаменационным предметам, были полностью освобождены от тестовых испытаний и допущены непосредственно к этапу конкурсного отбора. Для сравнения, в 2025 году такой огромной возможностью смогли воспользоваться лишь 678 абитуриентов.

Общие цифры по сертификатам выглядят следующим образом:

  • В ходе регистрации международные сертификаты, загруженные абитуриентами, прошли тщательную проверку, 24 526 из них получили подтверждение.

  • Количество абитуриентов, имеющих национальные или международные сертификаты по общеобразовательным предметам, составило 193 186 человек.

  • По иностранным языкам зарегистрировалось 125 354 обладателя национальных или международных сертификатов.

Сколько продлятся экзамены?

Согласно сообщению Агентства по оценке знаний и квалификаций, вступительные тестовые испытания в вузы в текущем году пройдут в течение 10 дней.

Таблица общих показателей

Наименование показателя

Количество абитуриентов

Пропорция (в %)

Всего зарегистрированных абитуриентов

677 907

100%

Выпускники школ/лицеев текущего года

451 744

66,6%

Выпускники прошлых лет

226 163

33,4%

Женщины

365 196

53,9%

Мужчины

312 711

46,1%

Полностью освобожденные от экзаменов

12 997

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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