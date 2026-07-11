5 000 долларов США — на содержание детей

«Будущее моих детей важнее всего…»

Разъяснительная работа, проведенная государственным исполнителем в Самарканде, побудила должника принять ответственное решение.

В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в Самаркандском городском отделе Бюро принудительного исполнения, были проведены соответствующие исполнительные действия по взысканию алиментов.

Согласно решению суда, на отца-должника была возложена обязанность по выплате алиментов на материальное содержание двух несовершеннолетних детей.

Государственный исполнитель подробно разъяснил должнику требования законодательства, роль алиментных выплат в будущем детей, а также важность их своевременного исполнения.

После проведенной разъяснительной работы должник, думая о достойном будущем своих детей, принял решение добровольно выполнить алиментные обязательства наперед и выплатил сумму в размере 5 000 долларов США в качестве алиментов.

Органами Бюро принудительного исполнения последовательно продолжается системная работа по обеспечению своевременного взыскания алиментных платежей, защите законных прав и интересов детей, а также обеспечению исполнения судебных актов.