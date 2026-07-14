Гражданин, «омолодивший» старые грузовики, приговорен судом к 3 годам лишения свободы

В Самаркандской области вынесен приговор лицу, которое обмануло нескольких водителей, обещая «легально обновить» год выпуска старых грузовых автомобилей. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Согласно судебным документам, А.Р., осуществлявший деятельность в Джамбайском районе, представлялся водителям сотрудником органов внутренних дел. Он утверждал, что у него есть знакомые в управлении безопасности дорожного движения Андижанской области, и обещал официально изменить год выпуска старых грузовиков.

Таким образом, он получил от владельца грузового автомобиля GAZ-53 1975 года выпуска 5 миллионов сумов и технический паспорт транспортного средства. Спустя несколько дней он вернул измененный документ. Однако во время техосмотра выяснилось, что данные в документе не были внесены в электронную базу и являются поддельными.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый таким же способом обманул еще нескольких водителей. В частности, пообещав изменить год выпуска грузового автомобиля ZIL-130, он получил от другого гражданина 400 долларов и техпаспорт.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным в ходе оперативного мероприятия при получении 9 миллионов сумов от еще одного водителя.

В ходе судебного процесса А.Р. признался, что у него не было никаких знакомых в Андижане и что он все выдумал. Также он сообщил, что, воспользовавшись доверием водителей, подделывал техпаспорта на домашнем принтере.

Несмотря на то, что обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб и выразил раскаяние в содеянном, суд признал его виновным в совершении преступлений, связанных с мошенничеством, подделкой документов и попыткой дачи взятки.

Согласно приговору Джамбайского районного суда по уголовным делам, ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.