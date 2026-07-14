Кризис трансферов «Челси»: самые неудачные приобретения эпохи БлуеКо

·28·Спорт
Кризис трансферов «Челси»: самые неудачные приобретения эпохи БлуеКо

С тех пор как лондонский клуб «Челси» перешел под управление консорциума БлуеКо во главе с Тоддом Боэли и Бехдадом Эгбали, на трансферном рынке были потрачены беспрецедентные суммы. Несмотря на то, что за четыре года на новых игроков было потрачено около 1,9 миллиарда фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов), результаты команды и трансферная политика вызывают множество вопросов. Наряду с удачными приобретениями, такими как Коул Палмер, есть десятки футболистов, которые не смогли проявить себя и нанесли серьезный ущерб казне клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В аналитическом отчете, опубликованном изданием Goal.com, был составлен рейтинг худших трансферов этого периода. Одну из верхних строчек списка неожиданно занял Алехандро Гарначо. Аргентинский вингер, купленный у «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов фунтов, отыграл в лондонском клубе всего один год. Его карьера на «Стэмфорд Бридж» была абсолютно незаметной, и сейчас клуб пытается продать его за 45 миллионов фунтов, однако ожидается, что из-за слабой игры футболиста в прошлом сезоне найти покупателя будет непросто.

Нкунку и Чуквуэмека: большие надежды и тень травм

Одним из самых болезненных трансферов для «Челси» стал Кристофер Нкунку. Французский нападающий, приобретенный в 2023 году у «РБ Лейпциг» за 52 миллиона фунтов, был одним из лучших бомбардиров Бундеслиги. Однако тяжелая травма колена, полученная во время предсезонной подготовки, фактически поставила крест на его карьере в клубе. Хотя Нкунку вернулся в строй в сезоне 2024-25, на фоне звездных выступлений Коула Палмера он не смог найти места в основном составе и в итоге был продан в «Милан».

Еще одним неудачным приобретением стал Карни Чуквуэмека. Молодой талант, перешедший из «Астон Виллы» в 2022 году за 20 миллионов фунтов, был чемпионом Европы в составе молодежной сборной Англии. Но за два с половиной года он провел всего 32 матча и из-за травм не смог продемонстрировать свой потенциал. Прошлым летом он сначала отправился в аренду, а затем на постоянной основе перешел в дортмундскую «Боруссию».

Список других громких, но неэффективных трансферов, осуществленных в рамках проекта БлуеКо, довольно длинный. Среди них особо выделяются следующие имена:

  • Алехандро Гарначо — вингер, пришедший из «Манчестер Юнайтед», не оправдал ожиданий;
  • Рахим Стерлинг — нарушился баланс между зарплатой опытного нападающего и его игрой;
  • Кристофер Нкунку — из-за травм был вынужден покинуть Лондон;
  • Карни Чуквуэмека — пришел с большими надеждами, но остался на скамейке запасных.
Эти трансферные ошибки показывают, насколько хаотична стратегия руководства «Челси» на рынке. Тот факт, что на каждый успешный трансфер приходится несколько дорогих и неэффективных покупок, может негативно сказаться на финансовой стабильности клуба. Столь крупные расходы при нахождении в середине турнирной таблицы Английской Премьер-лиги вызывают резкую критику со стороны болельщиков и экспертов.

ЧелсиТрансферыАнглийская Премьер-лигаАлехандро ГарначоФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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