В Андижане произошел пожар в многоэтажном доме

В ночь на 14 июля в одном из многоэтажных жилых домов города Андижана произошел пожар. Инцидент привлек внимание горожан и вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.

По предварительным данным, возгорание возникло на крыше 5-этажного дома, расположенного недалеко от здания областного Управления по чрезвычайным ситуациям. Сразу после получения сообщения спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия, в кратчайшие сроки локализовали и потушили пожар.

Ответственные лица сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. После ликвидации огня территория была приведена в безопасное состояние.

В настоящее время профильные специалисты проводят расследование для установления причин возникновения пожара и оценки размера материального ущерба.