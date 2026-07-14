Родри вернулся на свой уровень: в сборной Испании возникла проблема с Педри

·2·Спорт
Родри вернулся на свой уровень: в сборной Испании возникла проблема с Педри

По мере приближения решающей стадии чемпионата мира в стане сборной Испании появляются как радостные, так и тревожные новости. В то время как лидер команды Родри демонстрирует высокую игровую форму, подобающую обладателю «Золотого мяча», молодая звезда Педри неожиданно оказался под угрозой потери места в основном составе. Эта ситуация вызывает жаркие споры среди испанской футбольной общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Отсутствие имени Педри в составе, объявленном перед четвертьфинальным матчем против Бельгии, удивило многих. Изначально эксперты и болельщики связывали это с небольшой травмой, так как нахождение здорового 23-летнего полузащитника «Барселоны» в запасе казалось немыслимым. Однако позже выяснилось, что это решение было принято не из-за травмы, а по чисто тактическим соображениям.

Родри и Педри: две разные ситуации

Согласно анализу издания Goal.com, Родри показывает себя настоящим лидером на протяжении всего турнира в Северной Америке. Полностью контролируя центр поля, он стал фундаментом успеха Испании на пути к полуфиналу. От этой пары, которая была ядром состава, победившего два года назад на чемпионате Европы в Германии, и в этот раз ожидали высоких результатов.

Хотя в первом матче турнира против Кабо-Верде Педри создал пять опасных моментов, результативными действиями он отметиться не смог. Испанская пресса и болельщики предъявляют к нему очень высокие требования, поэтому низкая эффективность стала мишенью для критики. Особенно резко высказываются болельщики «Реал Мадрида», приводя в пример яркую игру Джуда Беллингема на турнире.

Опасения перед матчем с Францией

Сборная Испании встретится с Францией в полуфинале, который пройдет в Техасе. Вероятность того, что Педри снова останется в запасе в этом матче, очень высока. Тренерский штаб в данный момент делает ставку на более ориентированных на результат и физически крепких футболистов. Также стоит отметить, что игра Педри на более глубокой позиции ограничивает его возможности в завершении атак.

В заключение можно сказать, что если Испания хочет завоевать чемпионский титул, она должна сохранить баланс в центре поля. Родри отлично справляется со своей задачей, однако роль Педри в организации креативных атак команды все же ощутима. Матч против Франции станет для Испании не только борьбой за путевку в финал, но и серьезным экзаменом на умение использовать своих самых талантливых игроков.

ИспанияРодриПедриЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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