Проверка в метро: задержаны трое лиц, находившихся в розыске
На станциях Ташкентского метрополитена сотрудниками органов внутренних дел на транспорте были задержаны трое лиц, находившихся в розыске. Сообщается, что среди них есть граждане, уклонявшиеся от уплаты алиментов, а также лицо, разыскиваемое за кражу.
Двое лиц находились в розыске за неуплату алиментов
Согласно полученным данным, первые случаи были выявлены на станциях метро «Узбекистан» и «Ташкент».
На этих станциях были задержаны двое мужчин, уроженцы Сурхандарьинской и Бухарской областей. Установлено, что они 1978 и 1985 годов рождения и находились в розыске за уклонение от уплаты алиментов.
Отмечается, что задержанные были переданы в соответствующие органы в установленном порядке.
На станции «Юнусабад» задержан еще один гражданин
Еще один случай был зафиксирован на станции метро «Юнусабад».
Там был задержан 21-летний гражданин, уроженец Кашкадарьинской области. По имеющимся данным, он находился в розыске по делу, связанному с частью 1 статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — кража.
Данное лицо также было передано ответственным органам для принятия законных мер.
Почему усиливается контроль в метро?
Ташкентский метрополитен является одним из самых оживленных видов общественного транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров. Поэтому обеспечение безопасности и общественного порядка на станциях имеет важное значение.
Выявление лиц, находящихся в розыске, на станциях метро показывает, что проверки и контрольные мероприятия на объектах транспорта играют важную роль не только для поддержания порядка, но и для обнаружения лиц, скрывающихся от закона.
Информация о задержанных
Станция
Информация о лице
Причина розыска
«Узбекистан»
Мужчина 1978 г.р.
уклонение от уплаты алиментов
«Ташкент»
Мужчина 1985 г.р.
уклонение от уплаты алиментов
«Юнусабад»
21-летний гражданин
розыск за кражу
Сообщается, что во всех трех случаях лица были оформлены в установленном порядке и переданы ответственным ведомствам.
Уклонение от алиментов также влечет ответственность
Выплата алиментов является обязательством, связанным с материальным обеспечением детей. Невыполнение обязательств, возложенных решением суда или в установленном порядке, может повлечь для лица правовые последствия.
Поэтому уклонение от алиментов — это не просто «семейный вопрос». Это серьезная проблема, связанная с правами ребенка и его материальным обеспечением.
От следствия и решений суда не скрыться
Задержание лиц, находящихся в розыске, на станциях метро доказывает еще одно: контроль правоохранительных органов продолжается не только на дорогах или в махаллях, но и на объектах общественного транспорта.
В современных условиях возможности выявления разыскиваемых лиц через различные информационные базы и оперативные проверки расширяются. То есть режим «незаметного передвижения» стал гораздо сложнее.
Все лица переданы в соответствующие органы
Сообщается, что трое лиц, задержанных на станциях Ташкентского метрополитена, были переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших законных мер.
Окончательная правовая оценка по каждому случаю будет дана уполномоченными органами.
Этот случай в метро еще раз показал, что меры безопасности и контроль правопорядка в общественных местах осуществляются на постоянной основе.
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