Проверка в метро: задержаны трое лиц, находившихся в розыске

·34·Общество
Проверка в метро: задержаны трое лиц, находившихся в розыске

На станциях Ташкентского метрополитена сотрудниками органов внутренних дел на транспорте были задержаны трое лиц, находившихся в розыске. Сообщается, что среди них есть граждане, уклонявшиеся от уплаты алиментов, а также лицо, разыскиваемое за кражу.

Двое лиц находились в розыске за неуплату алиментов

Согласно полученным данным, первые случаи были выявлены на станциях метро «Узбекистан» и «Ташкент».

На этих станциях были задержаны двое мужчин, уроженцы Сурхандарьинской и Бухарской областей. Установлено, что они 1978 и 1985 годов рождения и находились в розыске за уклонение от уплаты алиментов.

Отмечается, что задержанные были переданы в соответствующие органы в установленном порядке.

На станции «Юнусабад» задержан еще один гражданин

Еще один случай был зафиксирован на станции метро «Юнусабад».

Там был задержан 21-летний гражданин, уроженец Кашкадарьинской области. По имеющимся данным, он находился в розыске по делу, связанному с частью 1 статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — кража.

Данное лицо также было передано ответственным органам для принятия законных мер.

Почему усиливается контроль в метро?

Ташкентский метрополитен является одним из самых оживленных видов общественного транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров. Поэтому обеспечение безопасности и общественного порядка на станциях имеет важное значение.

Выявление лиц, находящихся в розыске, на станциях метро показывает, что проверки и контрольные мероприятия на объектах транспорта играют важную роль не только для поддержания порядка, но и для обнаружения лиц, скрывающихся от закона.

Информация о задержанных

Станция

Информация о лице

Причина розыска

«Узбекистан»

Мужчина 1978 г.р.

уклонение от уплаты алиментов

«Ташкент»

Мужчина 1985 г.р.

уклонение от уплаты алиментов

«Юнусабад»

21-летний гражданин

розыск за кражу

Сообщается, что во всех трех случаях лица были оформлены в установленном порядке и переданы ответственным ведомствам.

Уклонение от алиментов также влечет ответственность

Выплата алиментов является обязательством, связанным с материальным обеспечением детей. Невыполнение обязательств, возложенных решением суда или в установленном порядке, может повлечь для лица правовые последствия.

Поэтому уклонение от алиментов — это не просто «семейный вопрос». Это серьезная проблема, связанная с правами ребенка и его материальным обеспечением.

От следствия и решений суда не скрыться

Задержание лиц, находящихся в розыске, на станциях метро доказывает еще одно: контроль правоохранительных органов продолжается не только на дорогах или в махаллях, но и на объектах общественного транспорта.

В современных условиях возможности выявления разыскиваемых лиц через различные информационные базы и оперативные проверки расширяются. То есть режим «незаметного передвижения» стал гораздо сложнее.

Все лица переданы в соответствующие органы

Сообщается, что трое лиц, задержанных на станциях Ташкентского метрополитена, были переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших законных мер.

Окончательная правовая оценка по каждому случаю будет дана уполномоченными органами.

Этот случай в метро еще раз показал, что меры безопасности и контроль правопорядка в общественных местах осуществляются на постоянной основе.

Ташкентский метрополитенСурхандарьяБухараКашкадарьяРеспублика Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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