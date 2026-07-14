В жаркие дни рекомендовано экономно расходовать электроэнергию

В столице из-за экстремально жаркой погоды возросло потребление электроэнергии. В связи с этим в некоторых районах Ташкента возможны кратковременные перебои или аварийные отключения электричества.

Как сообщили в филиале «Ташкентские городские магистральные электрические сети», специалисты работают в усиленном режиме для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

В случае возникновения неполадок в сетях будут приняты меры по их оперативному устранению. Вместе с тем, важную роль в снижении нагрузки играет бережливость населения.

Жителей просят использовать кондиционеры, электроплиты, водонагреватели и другие энергоемкие приборы по мере необходимости.

Рациональное использование электроэнергии снижает нагрузку на сети и способствует поддержанию бесперебойного электроснабжения.