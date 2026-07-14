Предусмотрены ли дополнительные перерывы для тех, кто работает при +43°?

В то время как в Узбекистане продолжается аномальная жара, вопрос условий труда для сотрудников, работающих на открытом воздухе или в неохлаждаемых помещениях, вновь стал актуальным. Согласно законодательству, в условиях сильной жары отдельным категориям работников могут предоставляться дополнительные перерывы в течение рабочего дня.

Когда жара считается «сильной»?

В соответствии с законодательством, в период с мая по август температура воздуха +43 градуса и выше считается сильной жарой.

В южных и пустынных районах этот критерий выше: сильной жарой считается температура +46 градусов и выше.

Эти показатели — не просто «летняя жара». В таких условиях организм быстро перегревается, возрастает риск обезвоживания, снижается работоспособность, а на сердечно-сосудистую систему ложится дополнительная нагрузка.

Каким работникам могут быть предоставлены дополнительные перерывы?

Дополнительные перерывы в сильную жару особенно важны для тех, кто работает в тяжелых или неблагоприятных условиях.

К такой категории относятся:

Категория работников Почему высок риск? Работающие на открытом воздухе находятся под прямым воздействием солнца Работающие в неохлаждаемых закрытых помещениях циркуляция воздуха и прохлада могут быть недостаточными Занятые на погрузочно-разгрузочных работах физическое напряжение усиливает воздействие жары Работники в сфере строительства, дорожных работ, на рынках и в поле вынуждены долгое время находиться в открытой среде

В таких случаях предоставление работнику возможности дополнительного отдыха в течение рабочего дня важно как для производительности труда, так и для здоровья.

Какие условия должен создать работодатель?

Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан обеспечить работникам условия, пригодные для отдыха. В условиях жары это требование приобретает еще более важное значение.

Работодатель должен организовать для сотрудников прохладные помещения, оборудованные системами охлаждения и приспособленные для отдыха.

Это не просто вопрос «установки кондиционера». Здоровье, безопасность и сохранение бдительности сотрудника в процессе работы — прямая ответственность работодателя.

Возможен перевод на дистанционную работу

Исходя из условий труда, работодатель может перевести сотрудников на дистанционную форму работы в порядке, установленном законодательством.

Это может стать практическим решением, особенно для задач, выполняемых в офисе, онлайн-отчетов, работы с документами или тех видов деятельности, которые технически возможно выполнять удаленно.

В такие дни, когда «сидение в офисе» не дает результата, дистанционная работа порой сохраняет и человека, и производительность труда. Есть Wi-Fi, есть задача — значит, для некоторых работ не обязательно сгорать на солнце.

Почему работать в жару опасно?

В сильную жару организм теряет много жидкости и минеральных веществ через потоотделение. Это может привести к обезвоживанию, изменению артериального давления, головокружению и слабости.

Особенно при тяжелом физическом труде такой риск возрастает, так как человек одновременно борется и с жарой, и с физическим напряжением.

Опасными симптомами могут быть:

• головокружение;

• сильная слабость;

• тошнота;

• учащенное сердцебиение;

• обильное потоотделение или, наоборот, прекращение потоотделения;

• обморочное состояние.

При наблюдении таких симптомов необходимо немедленно перевести сотрудника в прохладное место и при необходимости вызвать медицинскую помощь.

Что должны знать работники?

Важно, чтобы работники, трудящиеся в сильную жару, знали свои права. Если на рабочем месте нет условий для охлаждения, не предоставляются дополнительные перерывы или условия труда угрожают здоровью, работник может обратиться к работодателю, ответственным лицам по охране труда или в соответствующие органы.

Однако самый правильный путь — сначала решить вопрос внутри организации: подать письменное обращение руководству, зафиксировать опасные условия и попросить организовать место для отдыха сотрудников.

Сигнал и для работодателей

Защита сотрудников в аномальную жару — это не только гуманность, но и бизнес-логика.

Уставший, обезвоженный и изможденный жарой сотрудник не может работать эффективно. В таких условиях возрастает риск ошибок, травм и несчастных случаев.

Поэтому работодателям целесообразно принять следующие меры:

Мера Результат Предоставление дополнительных перерывов помогает восстановлению сотрудника Организация прохладных комнат отдыха снижает риск теплового удара Смещение рабочего времени на утренние или вечерние часы сокращает работу под палящим солнцем Обеспечение водой предотвращает обезвоживание Перевод на дистанционную работу снижает риск и неудобства для офисных сотрудников

Главное правило: работа в жару должна быть безопасной

В Узбекистане температура +43 градуса, а в южных и пустынных районах +46 градусов и выше считается сильной жарой. В таких условиях работникам, занятым на открытом воздухе, в неохлаждаемых помещениях или на тяжелых физических работах, могут предоставляться дополнительные перерывы.

Работодатели же должны создать для сотрудников прохладные, пригодные для отдыха условия, при необходимости изменить график работы или рассмотреть возможность дистанционной работы.

Самое главное, работа в жару — это не значит «терпеть и работать». Здоровье должно быть на первом месте.