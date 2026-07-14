Mercedes-Benz начала производство электрического C-Class нового поколения: 39-дюймовый экран

·15·Авто
Mercedes-Benz начала производство электрического C-Class нового поколения: 39-дюймовый экран

Немецкая компания Mercedes-Benz запустила серийное производство полностью электрического C-Class нового поколения на своем заводе в Венгрии. Это первая полностью электрическая модель бренда, сошедшая с конвейера данного предприятия, которая призвана установить новые стандарты в автомобильной индустрии не только благодаря дизайну, но и технологическим возможностям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новая модель базируется на 800-вольтовой высоковольтной платформе и оснащена пневматической подвеской и системой управления задними колесами. Эта технология повышает маневренность автомобиля и обеспечивает устойчивость на высоких скоростях. По данным иксбт.ком, в ближайшее время планируется выпуск специальной версии с удлиненной колесной базой для китайского рынка.

Технические характеристики и мощность

Автомобиль оснащен новой электрической силовой установкой еАТС 2.0 и двухступенчатой коробкой передач. Двухмоторная полноприводная система развивает мощность 360 кВт (490 л.с.) и крутящий момент 590 Н·м. Это позволяет электромобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 94 кВт·ч гарантирует запас хода до 762 километров по циклу ВЛТП на одном заряде. Благодаря системе быстрой зарядки мощностью 330 кВт можно пополнить запас энергии на 325 км пути всего за 10 минут. Для зарядки батареи с 10 до 80 процентов достаточно 22 минут.

Интеллектуальный салон и цифровые возможности

Самая примечательная деталь салона — новый 39,1-дюймовый дисплей МБУКс ХйперСкрин. Этот экран с матричной подсветкой имеет разрешение 10 миллионов пикселей. Мультимедийная система интегрирована с искусственным интеллектом, поддерживает ChatGPT 4о, а также сервисы Microsoft и Google AI. Это позволяет водителю взаимодействовать с автомобилем естественным образом и выполнять сложные задачи с помощью голосовых команд.

Внешне автомобиль выделяется светящейся передней панелью, состоящей из 1050 светодиодных элементов. Эти огни создают различные анимационные эффекты при открытии, закрытии или зарядке автомобиля. Общая длина автомобиля составляет от 4977 мм до 4990 мм, а колесная база — 3051 мм.

На автомобильном рынке Узбекистана электрические модели Mercedes-Benz, в частности серия ЭК, ожидаются с большим интересом. Ожидается, что новый C-Class благодаря своему технологическому превосходству и большому запасу хода станет серьезной альтернативой таким конкурентам в сегменте премиальных электромобилей в нашей стране, как BYD и Tesla.

Mercedes-BenzC-ClassЭлектромобильАвтоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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