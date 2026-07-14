Президент наградил 95-летнего ветерана-металлурга электромобилем (видео)

95-летний металлург, ветеран труда Хамид Андаев получил в подарок электромобиль во время встречи с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Искренняя и вдохновляющая речь аксакала была встречена собравшимися долгими аплодисментами.

В своем выступлении Хамид Андаев вспомнил о своем трудовом пути, отметив, что начал работать сразу после возвращения со службы в армии 15 марта 1955 года и непрерывно трудился до 10 августа 2003 года.

«Я остался один из старых работников. Придя из армии 15 марта 1955 года, я сразу устроился на работу. Проработав до 10 августа 2003 года, мы посвятили свою жизнь труду. Молю Бога, чтобы он даровал вам мой возраст, будьте крепки. Вы прославили Узбекистан на весь мир. Это еще не предел, впереди у вас еще много дел», — сказал ветеран труда.

Искренние пожелания аксакала были встречены овациями присутствующих в зале.

Президент Шавкат Мирзиёев выразил глубокую признательность ветерану труда, подчеркнув, что его самоотверженный труд является настоящим примером для молодого поколения.

«Дай Бог, чтобы ваши пожелания сбылись. Я благодарен вам за ваш самоотверженный труд на благо комбината и нашей страны. Вы — настоящий пример для нашей сегодняшней молодежи. Как вы сказали, пусть и нам будет суждено в вашем возрасте быть такими же крепкими и бодрыми», — сказал глава государства.

После этого Президент напомнил, что в стране налажено производство электромобилей, и сообщил о решении подарить Хамиду Андаеву электромобиль в знак признания его трудовых заслуг.

«Если вы поедете домой на этом электромобиле и скажете, что это «Подарок Президента», я буду очень рад», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем глава государства торжественно вручил ключи от электромобиля ветерану труда. Этот момент сопровождался продолжительными аплодисментами участников мероприятия.