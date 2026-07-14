Последний рубеж в карьере Лионелья Месси: историческое противостояние Аргентины и Англии

Когда Лионель Месси принимал участие в своем шестом чемпионате мира, многие считали, что он уже покорил все возможные вершины в футбольном мире. Однако 39-летний легендарный нападающий продолжает приумножать свое наследие даже после успеха на полях Катара. На пути сборной Аргентины к полуфиналу Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом в истории турнира, закрепив за собой статус величайшего футболиста всех времен. Об этом сообщает Goal.com.

Теперь мы можем стать свидетелями события, которого еще не было в карьере Месси. Несмотря на то, что он провел 205 матчей за сборную, он ни разу не выходил на поле против сборной Англии. Этот неожиданный факт изменится в полуфинальном матче, который пройдет в Атланте. Ожидается, что эта встреча станет не только пропуском в финал, но и последним шагом для Месси на пути к статусу легенды уровня Диего Марадоны.

Наследник традиций Марадоны

Месси во многом повторил результаты Диего Марадоны, а в некоторых аспектах даже превзошел его. Он победил Бразилию на стадионе «Маракана», выиграл Кубок Америки и стал героем своего народа после победы в Катаре. Однако в аргентинском футбольном фольклоре победа над Англией занимает особое место. После исторического матча 1986 года соперничество между этими двумя командами вышло за рамки спорта.

В своем интервью журналистам Лионель Месси особо подчеркнул значимость этого матча: «Играть против Англии — это нечто особенное, ведь они считаются грандами мирового футбола. Я играл почти против всех сильных команд, за исключением Англии. Именно поэтому эта встреча будет для меня очень интересной», — отметил нападающий.

Политическое и спортивное давление

Как сообщает издание Goal.com, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пытается снизить предматчевое напряжение. Он призвал оценивать эту встречу просто как очередной футбольный матч. «Это просто футбол, понимаете? Мы играем против очень серьезного соперника с сильным тренером. На поле будет 22 игрока и один мяч, вот и все», — говорит тренер.

Но для болельщиков и экспертов это не просто игра. Противостояние между Аргентиной и Англией всегда было богато драматическими событиями. А для Месси это шанс заполнить последний пробел в своей великой карьере. Если он победит Англию и выведет свою команду в финал, его наследие обретет завершенный вид.

Этот полуфинал — не только тактическая борьба, но и столкновение двух разных футбольных школ. Англия выделяется своей физической мощью и дисциплинированной игрой, в то время как Аргентина полагается на креативность и опыт, сформированные вокруг Лионелья Месси. Весь мир ждет, чтобы вновь стать свидетелем чудес в исполнении Месси.