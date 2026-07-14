Риск «кредитной пирамиды» в Узбекистане: у каждого второго заемщика несколько кредитов

Центральный банк Узбекистана опубликовал обзор финансовой стабильности страны. В отчете регулятора отмечается тревожный рост уровня закредитованности населения: за год более половины граждан, взявших кредит, обременены двумя и более долговыми обязательствами. Говоря профессиональным языком, в стране наблюдается тренд на своеобразную «кредитную пирамиду» (погашение старых долгов за счет новых кредитов или погружение в хроническую долговую яму).

Zamin.uz проанализировал факты, стоящие за цифрами, представленными регулятором.

Основные тенденции: как распределяются должники?

Изучив комплекс обязательств перед местными банками и микрофинансовыми организациями (МФО), Центральный банк обнародовал следующие данные:

Доля тех, у кого несколько кредитов: За год этот показатель вырос с 43 до 53 процентов . Это означает, что сегодня каждый второй узбекистанец, взявший в долг, одновременно осуществляет выплаты по нескольким кредитам.

Двойная задолженность: Группа лиц, имеющих долги одновременно и в банках, и в микрофинансовых организациях, резко выросла, достигнув 18 процентов (+10 процентных пунктов за год).

Распределение по секторам: 62 процента должников имеют обязательства только перед банками, а 20 процентов — только перед микрофинансовыми организациями.

Охват долгами: какая часть трудоспособного населения имеет кредиты?

В стране растет не только количество кредитов, но и общее число физических лиц, их получающих. Количество официальных заемщиков в банках за год увеличилось на 11 процентов, достигнув 5,2 миллиона человек.

Если соотнести это с численностью трудоспособного населения, ситуация выглядит следующим образом:

Реальная пропорция: Сегодня в Узбекистане на каждую 1000 трудоспособных граждан приходится 244 должника. Это означает, что почти четверть работающего населения официально выплачивает кредиты.

Финансовая нагрузка немного снизилась, но...

Интересно, что, несмотря на рост общего количества долгов населения, показатель средней финансовой нагрузки (отношение платежей по кредитам к общему доходу гражданина) снизился, пусть и незначительно — с 38 до 37 процентов.

Однако это не повод для успокоения. Необходимость одновременного обслуживания нескольких параллельных кредитов может привести к серьезным проблемам в будущем.