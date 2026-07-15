Чаша воды спасает жизнь: призыв к милосердию в Ташкенте

Аномальная жара, установившаяся в Ташкенте, стала тяжелым испытанием не только для людей, но и для бездомных животных. Хокимият столицы обратился к жителям с просьбой оказать простую, но жизненно важную помощь кошкам, собакам и птицам.

Хокимият обратился к жителям

Хокимият города Ташкента напомнил, что в условиях сильного зноя бездомные животные сталкиваются с риском обезвоживания и перегрева.

Администрация призвала горожан оставлять чистую воду для животных во дворах домов, у входов в подъезды, на тротуарах и в тени деревьев.

Иногда для большой помощи не нужны большие затраты. Чаша воды, немного корма и разрешение животному остаться в тени могут спасти ему жизнь.

В чем нуждаются животные в жару?

В аномальную жару уличные животные в первую очередь нуждаются в воде и тени. В отличие от людей, они не всегда могут найти прохладное место, а доступ к источникам воды зачастую отсутствует.

Поэтому жители города могут помочь, выполнив следующие простые действия:

Вид помощи Что нужно сделать? Вода поставить емкость с чистой водой в тени дерева или у входа в подъезд Корм по возможности оставлять небольшое количество еды Тень не прогонять животных из прохладных мест Внимание если замечено обессиленное или тяжелобольное животное, сообщить ответственным лицам

Эти действия кажутся очень простыми. Но при температуре выше +40 градусов они могут иметь решающее значение.

Почему важна чаша воды?

В жару у животных быстро наступает обезвоживание. Особенно если кошки, собаки и птицы долго остаются без воды, могут возникнуть слабость, перегрев и опасные для жизни состояния.

В городских условиях асфальт, бетон и металлические поверхности усиливают жар. Это в несколько раз повышает опасность для животных, находящихся на улице.

Простой пример: человек может отдохнуть несколько минут в тени или купить воды в магазине. У бездомного животного такой возможности нет.

Испытание на человечность

Этот призыв касается не только животных. Это вопрос городской культуры, гуманности и отношения к живым существам вокруг нас.

Прогнать бездомное животное, убрать емкость с водой или выгнать из тени — значит подвергнуть его опасности в жару. И наоборот, поставить в уголке воду не займет много времени, но станет добрым поступком.

В такие моменты истинный облик города проявляется в мелких, но искренних действиях людей.

Как помочь безопасно?

При оказании помощи животным также следует соблюдать простые правила безопасности.

Целесообразно ставить емкость с водой не посреди пешеходной дорожки, а в более укромном и тенистом месте. Корм должен быть непортящимся и в небольшом количестве. Также важно периодически мыть емкости.

Если животное выглядит очень слабым, раненым или ведет себя агрессивно, не стоит пытаться поймать его самостоятельно — правильнее будет обратиться в соответствующие службы или к волонтерам, помогающим животным.

В жару важно и милосердие

Обращение столичного хокимията простое, но трогательное: в жаркие дни нельзя забывать о бездомных животных.

Чаша воды, немного корма и тень — сегодня для уличной кошки, собаки или птицы это может стать разницей между жизнью и смертью.

Как вы считаете, нужно ли организовывать в махаллях постоянные точки с водой для животных в жаркие дни?