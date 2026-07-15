В Намангане утонул 27-летний парень

·0·Общество
В Намангане утонул 27-летний парень

В реке Сырдарья, протекающей по территории Наманганской области, произошел очередной трагический инцидент. Сообщается, что во время купания утонул 27-летний парень.

Как стало известно, погибший 1999 года рождения проживал в Учкуприкском районе Ферганской области. Он утонул по неосторожности во время купания в реке Сырдарья, протекающей через махаллю «Ок ер» Наманганского района.

Сообщение о происшествии поступило в единую службу спасения 112 12 июля в 18:26. После этого на место происшествия были направлены спасатели МЧС.

В настоящее время водолазы специального поисково-спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области продолжают поисковые работы под водой, а пожарно-спасательные подразделения ведут поиски на поверхности воды.

Ответственные ведомства призывают граждан не купаться в неустановленных местах и строго соблюдать правила безопасности на водоемах.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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