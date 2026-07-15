Почему суд над подростком, сбившим сотрудника ДПС на BMW, проходит в закрытом режиме?

В Ташкенте началось судебное разбирательство по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель инспектора ДПС. На скамье подсудимых находится ученик 10-го класса Дониёр Тургунов, управлявший автомобилем BMW.

Сообщается, что в связи с тем, что дело касается несовершеннолетнего, судебные заседания проводятся в закрытом режиме. Первое судебное заседание состоялось 26 июня в Мирабадском районном суде по уголовным делам.

Согласно материалам следствия, подростку предъявлено обвинение по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса, то есть умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть человека.

Напомним, что трагический инцидент произошел 25 февраля текущего года в Мирабадском районе города Ташкента. Ученик 10-го класса Дониёр Тургунов, не имевший водительских прав, управляя автомобилем марки BMW M4, совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы Хосилбека Эшназарова.

Инспектор был госпитализирован с тяжелыми травмами. Однако, несмотря на все усилия врачей, спустя три дня он скончался.

После данного происшествия подозреваемый был взят под стражу. В ходе следствия ему были предъявлены обвинения по статьям, связанным с угоном транспортного средства и умышленным причинением тяжкого телесного повреждения, повлекшим смерть человека.

В настоящее время судебные разбирательства по уголовному делу продолжаются.