В Ташкенте проведены профилактические беседы с конфликтными семьями

·0·Общество
В Ташкенте проведены профилактические беседы с конфликтными семьями

В Ташкенте под лозунгом «Солидарность против насилия» прошло совместное мероприятие, сообщает официальный канал ГУВД города Ташкента.

Мероприятие было организовано совместно Управлением семьи и женщин города Ташкента и Управлением профилактики правонарушений ГУВД города Ташкента.

В нем приняли участие заместитель хокима города Ташкента Шахноза Султанова, а также представители Управления профилактики правонарушений. В ходе встречи были проведены профилактические беседы с женщинами, подвергшимися притеснениям и насилию, а также с лицами, совершившими насилие или склонными к подобному поведению.

Основная цель мероприятия заключалась в предотвращении повторных случаев насилия, коррекции агрессивного поведения, а также оказании участникам необходимой социальной, правовой, медицинской и психологической помощи.

Данная инициатива направлена на формирование здоровой атмосферы в семьях, защиту прав и интересов женщин, а также на усиление межведомственного сотрудничества по предупреждению притеснений и насилия.

ТошкентЗўравонликка қарши бирдамликШаҳноза СултановаХотин-қизларИИББОила
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Nodirbek Razzokov
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