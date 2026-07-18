Утверждены квоты приема в вузы на 2026/2027 учебный год

Утверждены параметры приема в государственные высшие учебные заведения Узбекистана на 2026/2027 учебный год. На очную, вечернюю и заочную формы обучения бакалавриата определен прием в общей сложности 205 604 абитуриентов.

Также выделены дополнительные грантовые квоты для отдельных категорий граждан, женщин и детей военнослужащих.

На очную форму обучения выделено более 155 тысяч мест

Согласно решению Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения, на очную форму бакалавриата государственных вузов будет принято 155 852 абитуриента.

Места по языкам обучения распределены следующим образом:

на узбекском языке — 130 843;

на русском языке — 19 341;

на каракалпакском языке — 4 888;

на казахском языке — 335;

на таджикском языке — 315;

на кыргызском языке — 75;

на туркменском языке — 55.

Таким образом, основная часть мест на очном обучении выделена для направлений на узбекском языке.

Кому предоставляются дополнительные государственные гранты?

В 2026/2027 учебном году утверждены отдельные квоты государственных грантов для некоторых категорий абитуриентов.

В частности:

для лиц с инвалидностью — дополнительные 2 процента;

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 1 процент;

для детей сотрудников органов внутренних дел — 5 процентов;

для детей сотрудников таможенных органов — 2 процента;

для детей из семей, включенных в «Социальный реестр» — 10 процентов.

Также выделены бюджетные места для детей военнослужащих Вооруженных Сил и Национальной гвардии.

Для граждан, прошедших срочную военную службу и имеющих соответствующие рекомендации, установлены отдельные показатели приема в размере 5 процентов.

Созданы дополнительные возможности для женщин

Для женщин, имеющих стаж работы не менее пяти лет, выделено 2 500 отдельных мест на платно-контрактной основе.

Кроме того, для приема женщин на очную форму бакалавриата выделено дополнительно 4 тысячи государственных грантов.

Также продолжится практика целевого приема школьных учителей с высшей квалификационной категорией в магистратуру по педагогическим направлениям в дистанционной форме.

Сколько абитуриентов будет принято на вечернее обучение?

На вечернюю форму бакалавриата утверждено в общей сложности 28 942 места.

Они распределены по языкам следующим образом:

на узбекском языке — 26 010;

на русском языке — 2 277;

на каракалпакском языке — 655.

Вечернее обучение служит дополнительной возможностью для абитуриентов, которые работают днем или по другим причинам не могут посещать традиционные занятия.

Более 20 тысяч мест для дистанционного обучения

На дистанционную форму обучения определен прием 20 810 абитуриентов.

Распределение мест:

на узбекском языке — 18 543;

на русском языке — 1 800;

на каракалпакском языке — 467.

В общей сложности квоты по трем основным формам обучения бакалавриата распределились следующим образом:

Форма обучения Количество мест Очная 155 852 Вечерняя 28 942 Дистанционная 20 810 Итого 205 604

В магистратуру выделено 22 050 мест

На очную форму магистратуры утверждено 22 050 мест.

Из них 10 340 являются государственными грантами:

на узбекском языке — 9 009;

на русском языке — 1 331.

Еще 11 710 мест выделено на платно-контрактной основе:

на узбекском языке — 9 649;

на русском языке — 2 061.

Абитуриентам рекомендуется проверять точные квоты по выбранному вузу и направлению обучения через официальные платформы приема.