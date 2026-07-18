Ирак достиг официального соглашения со Starlink: в стране запустят спутниковый интернет

Правительство Ирака объявило о достижении официального соглашения с компанией SpaceX, возглавляемой Илоном Маском. Согласно этому соглашению, система спутникового интернета Starlink получила разрешение на официальную деятельность на территории страны. Этот шаг оценивается как важный стратегический этап на пути расширения цифровых технологий и возможностей доступа к глобальной сети на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

По данным, предоставленным изданию иКсБТ.ком главой исполнительного комитета Комиссии по СМИ и коммуникациям Ирака Балигом Абу Калалом, выданная лицензия позволит гражданам Ирака пользоваться безопасным и высокоскоростным интернетом. Представитель правительства выразил уверенность, что внедрение этой технологии кардинально обновит телекоммуникационную инфраструктуру страны.

На пути к устранению цифрового неравенства

Выход проекта Starlink на рынок Ирака имеет большое значение, особенно для отдаленных районов, куда не доходит традиционный кабельный интернет или вышки мобильной связи. В настоящее время низкое качество интернета или полное отсутствие связи во многих отдаленных провинциях Ирака остаются одними из главных проблем. Спутниковая технология послужит устранению этих барьеров.

В официальном заявлении подчеркивается, что стоимость подключения должна быть доступной для всех слоев населения. Хотя оборудование Starlink и ежемесячная абонентская плата в других регионах считаются довольно высокими, правительство Ирака, возможно, провело переговоры о специальных тарифах или субсидиях.

Этот проект открывает новые возможности не только для обычных пользователей, но и для систем образования и здравоохранения. Обеспечение стабильной связи в школах и больницах отдаленных районов позволит развивать дистанционное обучение и услуги телемедицины. Ожидается, что это окажет положительное влияние на общее социально-экономическое положение страны.

Региональный контекст и безопасность

Правительство Ирака также уделило особое внимание аспектам безопасности сети Starlink. По словам Балига Абу Калала, система соответствует всем необходимым стандартам безопасности и будет функционировать под государственным контролем. Это важно с точки зрения обеспечения национальной информационной безопасности.

Для Узбекистана и других стран Центральной Азии расширение таких крупных проектов, как Starlink, в соседних регионах может стать интересным опытом. В настоящее время многие развивающиеся страны полагаются именно на спутниковые технологии для обеспечения интернетом территорий со сложным рельефом.

В заключение можно сказать, что запуск проекта Starlink в Ираке еще прочнее свяжет страну с глобальным информационным пространством. Ожидается, что в ближайшие месяцы будут опубликованы подробные инструкции по приобретению терминалов и подключению к услуге для пользователей.