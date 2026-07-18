Видео со свадьбы Аббосбека Файзуллаева, которое вы еще не видели...

·45·Общество
Видео со свадьбы Аббосбека Файзуллаева, которое вы еще не видели...

Появились новые кадры со свадебной церемонии футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. В отличие от привычных фотозон для гостей, на ней был организован уникальный процесс получения автографов.

Участники мероприятия оставляли памятные надписи и подписи маркером на прозрачном стекле, установленном перед камерой.

Гости оставили автографы перед камерой

На кадрах видно, как гости, пришедшие на свадьбу, по очереди подходят к специальной фотозоне.

Они ставили свои подписи на прозрачном стекле, а некоторые оставляли различные символы и короткие пожелания. Поскольку камера снимала с обратной стороны стекла, процесс оставления автографа на видео выглядит очень эффектно.

Эта идея превратила обычные поздравления в памятное видео для Аббосбека Файзуллаева и его семьи.

Атмосферу свадьбы дополнил живой оркестр

На распространившихся кадрах также виден большой оркестр, исполняющий живую музыку под открытым небом.

Музыканты в черных костюмах и декорации на фоне роскошного здания придали церемонии особую атмосферу. Белые цветы, декор в классическом стиле и живая музыка свидетельствуют о том, что каждая часть мероприятия была тщательно спланирована.

Идея, ставшая не просто фотозоной, а воспоминанием

Метод оставления автографов на прозрачном стекле является одной из креативных идей, набирающих популярность на торжественных церемониях в последние годы.

Его уникальность заключается в том, что лицо гостя, его эмоции и надпись фиксируются в одном кадре. В результате получается не просто обычная подпись, а индивидуальный видеопортрет каждого участника.

Этот процесс на свадьбе Аббосбека Файзуллаева также привлек внимание пользователей социальных сетей. Новые кадры со свадьбы раскрывают интересные детали церемонии, которые многие еще не видели.

Аббосбек ФайзуллаевУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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