Видео со свадьбы Аббосбека Файзуллаева, которое вы еще не видели...
Появились новые кадры со свадебной церемонии футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. В отличие от привычных фотозон для гостей, на ней был организован уникальный процесс получения автографов.
Участники мероприятия оставляли памятные надписи и подписи маркером на прозрачном стекле, установленном перед камерой.
Гости оставили автографы перед камерой
На кадрах видно, как гости, пришедшие на свадьбу, по очереди подходят к специальной фотозоне.
Они ставили свои подписи на прозрачном стекле, а некоторые оставляли различные символы и короткие пожелания. Поскольку камера снимала с обратной стороны стекла, процесс оставления автографа на видео выглядит очень эффектно.
Эта идея превратила обычные поздравления в памятное видео для Аббосбека Файзуллаева и его семьи.
Атмосферу свадьбы дополнил живой оркестр
На распространившихся кадрах также виден большой оркестр, исполняющий живую музыку под открытым небом.
Музыканты в черных костюмах и декорации на фоне роскошного здания придали церемонии особую атмосферу. Белые цветы, декор в классическом стиле и живая музыка свидетельствуют о том, что каждая часть мероприятия была тщательно спланирована.
Идея, ставшая не просто фотозоной, а воспоминанием
Метод оставления автографов на прозрачном стекле является одной из креативных идей, набирающих популярность на торжественных церемониях в последние годы.
Его уникальность заключается в том, что лицо гостя, его эмоции и надпись фиксируются в одном кадре. В результате получается не просто обычная подпись, а индивидуальный видеопортрет каждого участника.
Этот процесс на свадьбе Аббосбека Файзуллаева также привлек внимание пользователей социальных сетей. Новые кадры со свадьбы раскрывают интересные детали церемонии, которые многие еще не видели.
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