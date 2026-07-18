Видео со свадьбы Аббосбека Файзуллаева, которое вы еще не видели...

Появились новые кадры со свадебной церемонии футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. В отличие от привычных фотозон для гостей, на ней был организован уникальный процесс получения автографов.

Участники мероприятия оставляли памятные надписи и подписи маркером на прозрачном стекле, установленном перед камерой.

Гости оставили автографы перед камерой

На кадрах видно, как гости, пришедшие на свадьбу, по очереди подходят к специальной фотозоне.

Они ставили свои подписи на прозрачном стекле, а некоторые оставляли различные символы и короткие пожелания. Поскольку камера снимала с обратной стороны стекла, процесс оставления автографа на видео выглядит очень эффектно.

Эта идея превратила обычные поздравления в памятное видео для Аббосбека Файзуллаева и его семьи.

Атмосферу свадьбы дополнил живой оркестр

На распространившихся кадрах также виден большой оркестр, исполняющий живую музыку под открытым небом.

Музыканты в черных костюмах и декорации на фоне роскошного здания придали церемонии особую атмосферу. Белые цветы, декор в классическом стиле и живая музыка свидетельствуют о том, что каждая часть мероприятия была тщательно спланирована.

Идея, ставшая не просто фотозоной, а воспоминанием

Метод оставления автографов на прозрачном стекле является одной из креативных идей, набирающих популярность на торжественных церемониях в последние годы.

Его уникальность заключается в том, что лицо гостя, его эмоции и надпись фиксируются в одном кадре. В результате получается не просто обычная подпись, а индивидуальный видеопортрет каждого участника.

Этот процесс на свадьбе Аббосбека Файзуллаева также привлек внимание пользователей социальных сетей. Новые кадры со свадьбы раскрывают интересные детали церемонии, которые многие еще не видели.