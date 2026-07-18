После знойного дня ташкентцы отдыхают у фонтанов

·36·Общество
После знойного дня ташкентцы отдыхают у фонтанов

Как только дневной зной спадает, перед Центром исламской цивилизации в Ташкенте становится многолюдно. Особенно популярными среди детей в летние вечера стали пешеходные фонтаны, струи которых бьют прямо из-под земли.

Дети бегают и играют среди водных потоков, спасаясь от жары после знойного дня. Родители наблюдают за ними и отдыхают на территории центра. За короткое время эта локация стала одним из излюбленных мест для семейных вечерних прогулок.

В социальных сетях активно распространяются видеоролики с этой площадки. Пользователи отмечают, что такие фонтаны приносят облегчение жителям в жаркие летние дни и создают радостную атмосферу для детей.

ТашкентЦентр исламской цивилизации
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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