Между Ташкентом и Бекабадом запущено движение нового электропоезда. Современный состав из шести вагонов будет курсировать по маршруту протяженностью 192 километра.

Согласно данным, поезд способен перевозить до 1 000 пассажиров в день. В годовом исчислении этот показатель может достичь 300 тысяч человек.

В новом электропоезде предусмотрено 586 посадочных мест. Состав способен развивать скорость до 120 километров в час.

Для пассажиров установлены системы кондиционирования и отопления, мягкие кресла, Wi-Fi и USB-разъемы. Также предусмотрены подъемники для лиц с инвалидностью и специальные площадки для велосипедов.

В целях безопасности работают система видеонаблюдения и электронные информационные табло. Новый рейс направлен на улучшение транспортного сообщения между Ташкентом и Бекабадом, а также создание комфортных условий для пассажиров.