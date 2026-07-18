Дешам обратился к футболистам перед своим последним матчем

·32·Спорт
Дешам обратился к футболистам перед своим последним матчем

Сборная Франции выйдет на поле против Англии, чтобы завершить чемпионат мира 2026 года с медалями. Этот матч станет для Дидье Дешама последним в качестве главного тренера национальной команды.

Перед решающей встречей французский специалист призвал своих футболистов не поддаваться эмоциям и сосредоточить все внимание на завоевании третьего места.

«Это не товарищеский матч»

Дидье Дешам подчеркнул, что важность игры против Англии нельзя принижать.

«Мы должны приложить все усилия и достичь поставленной цели. Это чемпионат мира, а не товарищеский матч», — сказал главный тренер сборной Франции.

По его словам, футболисты и тренерский штаб должны использовать все возможности, чтобы завершить турнир достойным результатом.

Обе команды остановились в полуфинале

Франция не смогла добиться своей цели в борьбе за путевку в финал. Англия также примет участие в матче за третье место после такого же болезненного поражения.

«Англия, как и мы, не хотела проигрывать в полуфинале. Но сейчас обе команды здесь», — сказал Дешам.

Специалист отметил, что вместо того, чтобы думать о прошлых результатах, футболисты должны сосредоточиться на предстоящей задаче.

Единственная цель Франции известна

Дешам подчеркнул, что сейчас у команды есть только одна задача — завоевать бронзовую медаль чемпионата мира.

«Мы должны сосредоточить наше внимание только на одной цели — завоевании третьего места», — сказал он.

Матч между Францией и Англией даст обеим командам возможность завершить турнир победой и сохранить свой авторитет перед болельщиками.

Дешам объявил о своем окончательном решении

Главный тренер сборной Франции подтвердил, что матч против Англии станет его последней игрой в национальной команде.

«Я знаю, что это будет мой последний матч в качестве главного тренера сборной. Я не хочу, чтобы кто-то плакал. Жизнь продолжается», — сказал Дешам.

Таким образом, игра против Англии станет для Франции не только шансом на бронзовые медали, но и возможностью достойно завершить эпоху Дешама.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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