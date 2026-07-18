Toyota может отказаться от сенсорных экранов в пользу физических кнопок в своих автомобилях

Лидер японского автопрома, компания Toyota, пересматривает свой подход к сенсорным системам управления, ставшим популярными в последние годы. Инженеры компании признали, что в новых моделях, в частности в последнем поколении кроссовера Toyota RAV4, на экраны было возложено слишком много функций, что может создавать неудобства для водителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главный инженер проекта Toyota RAV4 Ёсинори Нагане в интервью изданию иксбт.ком сообщил, что компания внимательно изучает отзывы пользователей. Если водители будут недовольны сенсорными панелями, производитель готов вернуть традиционные физические кнопки и поворотные переключатели в будущих обновлениях.

Недостатки сенсорного управления

В настоящее время в новом поколении Toyota RAV4 сохранены физические кнопки для регулировки громкости, температуры кондиционера и выбора режимов движения. Однако такие важные функции, как направление воздушного потока и подогрев сидений, ранее управлявшиеся отдельными переключателями, были перенесены на центральный сенсорный экран. По словам инженера, изначально Toyota планировала еще больше сократить количество физических кнопок.

«Сейчас на экран вынесено слишком много функций. Мы долго обсуждали с командой, сколько кнопок оставить, так как стремились перенести на экран как можно больше возможностей», — говорит Ёсинори Нагане. Он подчеркнул, что для безопасности и комфорта водителей важно иметь возможность управлять некоторыми функциями на ощупь, не глядя на экран.

Изменения на рынке и требования водителей

Интересно, что даже на китайском рынке, считающемся одним из самых технологически продвинутых, вкусы потребителей начали меняться. По словам представителя Toyota, китайские водители также устали от автомобилей, где всё завязано исключительно на экранах. Они предпочитают более надежные и простые в использовании механические элементы управления.

На рынке Узбекистана Toyota RAV4 и другие японские модели также славятся своей надежностью. Для местных водителей наличие кнопок, позволяющих управлять системами, не отвлекаясь от дороги, является важным фактором. Проблемы, такие как плохая видимость сенсорных экранов под прямыми солнечными лучами или их медленная работа в холодную погоду, закономерно вызывают недовольство у водителей.

Руководство Toyota обещает увеличить количество физических элементов управления в будущих моделях, если возникнет такая необходимость. Этот шаг не только повысит комфорт, но и обеспечит безопасность движения, позволяя водителю не отвлекаться от дороги. В настоящее время компания анализирует каждый отзыв пользователей, работая над поиском «золотой середины».