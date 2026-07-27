Фестивал оф те Унекскептионал: выставка необычных автомобилей

·26·Авто
Фестивал оф те Унекскептионал: выставка необычных автомобилей

Традиционное мероприятие Хагертй Фестивал оф те Унекскептионал, прошедшее у замка Гримсторп в графстве Линкольншир (Великобритания), завершилось одним из своих лучших и самых запоминающихся сезонов. По данным Иксбт.ком, фестиваль этого года был посвящен обычным и повседневным ретроавтомобилям, не потерявшим своей значимости, и осветил уникальную историю автомобилестроения, оставив яркие впечатления у всех участников и зрителей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Победу одержал Volkswagen Поло К

Самым ярким событием мероприятия стало завоевание главного приза автомобилем Volkswagen Поло К с 25-летней историей и пробегом 176 000 миль. Модель с двигателем объемом 999 куб. см и мощностью 49 лошадиных сил привлекла внимание жюри не только своим техническим состоянием, но и уникальной жизненной историей.

Для Гордона Макнейла, владельца этого компактного и простого хэтчбека, машина — не просто средство передвижения. Выяснилось, что этот Volkswagen Поло К когда-то украшал его свадебный кортеж и на протяжении последних 20 лет с момента покупки регулярно используется в повседневной жизни.

Значение необычного шоу

В эпоху доминирования рынка современных электрокаров и кроссоверов подобный фестиваль вновь продемонстрировал ценность простых, повседневных и оставшихся без внимания большинства машин. Мероприятие на практике доказало, что обычные автомобили при правильном уходе и заботе способны служить десятилетиями.

Другие транспортные средства, представленные в рамках фестиваля, также отразили тенденции автомобилестроения своей эпохи, подарив посетителям особую ностальгию. Специалисты отмечают, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании атмосферы сохранения культурного наследия и ценить простоту среди автолюбителей.

Festival of the UnexceptionalVolkswagenРетроавтомобилиИстория автомобилейВеликобритания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легендарный Mercedes G-Class Кабриолет возвращается спустя почти десятилетний перерывЛегендарный Mercedes G-Class Кабриолет возвращается спустя почти десятилетний перерывСегодня, 17:21В каршеринге БелкаКар появилась возможность добавлять второго водителяВ каршеринге БелкаКар появилась возможность добавлять второго водителяСегодня, 16:52Хэтчбек Меркедес-АМГ А45 С уходит в историю с финальной версией Финал ЭдитионХэтчбек Меркедес-АМГ А45 С уходит в историю с финальной версией Финал ЭдитионСегодня, 15:27Доля электромобилей среди служебных машин превысила 80 процентовДоля электромобилей среди служебных машин превысила 80 процентовСегодня, 14:26Завод КамАЗ вернулся к полной рабочей неделе и увеличил производствоЗавод КамАЗ вернулся к полной рабочей неделе и увеличил производствоСегодня, 14:24Десятое поколение Honda Кивик британской сборки оценивается в 5 тысяч фунтов стерлинговДесятое поколение Honda Кивик британской сборки оценивается в 5 тысяч фунтов стерлинговСегодня, 11:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем