Традиционное мероприятие Хагертй Фестивал оф те Унекскептионал, прошедшее у замка Гримсторп в графстве Линкольншир (Великобритания), завершилось одним из своих лучших и самых запоминающихся сезонов. По данным Иксбт.ком, фестиваль этого года был посвящен обычным и повседневным ретроавтомобилям, не потерявшим своей значимости, и осветил уникальную историю автомобилестроения, оставив яркие впечатления у всех участников и зрителей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Победу одержал Volkswagen Поло К

Самым ярким событием мероприятия стало завоевание главного приза автомобилем Volkswagen Поло К с 25-летней историей и пробегом 176 000 миль. Модель с двигателем объемом 999 куб. см и мощностью 49 лошадиных сил привлекла внимание жюри не только своим техническим состоянием, но и уникальной жизненной историей.

Для Гордона Макнейла, владельца этого компактного и простого хэтчбека, машина — не просто средство передвижения. Выяснилось, что этот Volkswagen Поло К когда-то украшал его свадебный кортеж и на протяжении последних 20 лет с момента покупки регулярно используется в повседневной жизни.

Значение необычного шоу

В эпоху доминирования рынка современных электрокаров и кроссоверов подобный фестиваль вновь продемонстрировал ценность простых, повседневных и оставшихся без внимания большинства машин. Мероприятие на практике доказало, что обычные автомобили при правильном уходе и заботе способны служить десятилетиями.

Другие транспортные средства, представленные в рамках фестиваля, также отразили тенденции автомобилестроения своей эпохи, подарив посетителям особую ностальгию. Специалисты отмечают, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании атмосферы сохранения культурного наследия и ценить простоту среди автолюбителей.