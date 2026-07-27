За полугодие было потеряно 4,8 млрд киловатт-часов электроэнергии

·35·Узбекистан
За полугодие было потеряно 4,8 млрд киловатт-часов электроэнергии

В Узбекистане потери в электросетях все еще остаются высокими. Как было объявлено на прошедшем под председательством президента видеоселекторном совещании, посвященном топливно-энергетической отрасли, за первые шесть месяцев текущего года в сетях было потеряно 4,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Отмечается, что потери электроэнергии составляют в среднем 17,2 процента. В некоторых регионах, в частности в городе Андижане, Асакинском, Янгиабадском, Касанском, Кукдалинском, Байсунском, Алтынсайском, Куштепинском, Ташлакском, Кошрабатском и Самаркандском районах этот показатель превышает 25 процентов.

Кроме того, несмотря на внедренные на протяжении четырех лет системы АСКУЭ и АСКУГ, было зафиксировано, что 300 тысяч газовых и 234 тысячи электрических счетчиков не передают данные в сеть. Это, в свою очередь, приводит к росту дебиторской задолженности в ряде регионов.

УзбекистанАндижанСамаркандАсака
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