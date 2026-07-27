В каршеринге БелкаКар появилась возможность добавлять второго водителя

·19·Авто
В каршеринге БелкаКар появилась возможность добавлять второго водителя

Как сообщает издание Иксбт.ком, популярный каршеринговый сервис БелкаКар начал тестировать функцию «Совместные поездки», которая позволяет передавать право управления автомобилем второму лицу. Эта новая опция разработана для создания удобных условий, чтобы водители могли сменять друг друга в дальних поездках, и пока работает только в иОС-версии приложения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На текущем этапе новая услуга действует только в рамках тарифа «Часы и дни». При этом одним из главных условий является подключение расширенной страховки на автомобиль. В компании поясняют, что функция направлена на предотвращение усталости водителей в дороге и организацию более безопасных дальних поездок.

Порядок и условия добавления второго водителя

Процесс использования новой возможности в приложении основан на определенных правилах. После завершения осмотра автомобиля основной пользователь выбирает соответствующий пункт в приложении. После этого генерируется специальный КР-код, который приглашенный второй водитель должен отсканировать со своего смартфона.

Однако требования к второму водителю достаточно строгие:

  • Обязательное наличие водительского удостоверения;
  • Наличие зарегистрированного личного аккаунта в системе БелкаКар;
  • Отсутствие каких-либо задолженностей перед сервисом.
Стоит особо отметить, что в рамках одной аренды можно добавить только одного дополнительного водителя. Возможность отменить участие добавленного участника во время поездки не предусмотрена.

Вопросы ответственности и безопасности

Согласно правилам сервиса, аренда автомобиля полностью остается на имени основного пользователя. За все финансовые обязательства, включая оплату поездки, штрафы, использование платных дорог и соблюдение условий аренды, отвечает исключительно основной водитель.

Также в целях обеспечения безопасности категорически запрещается передавать автомобиль другому лицу без участия основного водителя. Водители могут только по очереди садиться за руль во время поездки, что особенно удобно при крупных междугородних переездах.

BelkaCarКаршерингАвтомобильТехнологииВодитель
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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