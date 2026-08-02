Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)

·58·Маданият
Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)
Қисқача

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова ўз жамоаси билан биргаликда саратон касаллигига чалинган болалар ҳолидан хабар олди. Хонанда касаллик билан курашаётган болалар ҳузурига сюрприз қилиб кириб бориб, улар билан самимий суҳ

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонованинг саратон касаллигига чалинган болаларни йўқлагани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда.

Видеоларда хонанда ўз жамоаси билан касаллик билан курашаётган болалар ҳузурига сюрприз қилиб кириб бориб, уларнинг ҳолидан хабар олгани акс этган. Юлдуз Усмонова болалар билан самимий суҳбатлашиб, улар билан бирга қўшиқ куйлаган ва совғалар улашган.

Хонанда болаларни тушкунликка тушмасликка, ноумид бўлмасдан, Аллоҳдан шифо сўрашга чақирган. Шунингдек, у уларга бу оғир касалликни албатта енгиб ўтишларига ишониш кераклигини айтган.

Таъсирли кадрларда Юлдуз Усмонованинг болаларнинг қўллари ва пешонасидан ўпиб, уларга меҳр ва далда бергани ҳам кўринади.

Хонанданинг болалар ҳолидан хабар олиб, уларга қувонч улашгани ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўпчилик унинг бу эзгу ташаббусини қўллаб-қувватлаб, самимий фикрларини қолдирган.

Юлдуз УсмоноваЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Зебо Раҳимова бу сафар Рапунсел мултифилмидаги қасрни ҳаётда кўрганидан ҳайратда!Бугун, 16:48«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли фактКеча, 20:53Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Кеча, 19:54Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаРоналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаКеча, 17:58«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солдиКеча, 17:09Ўзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиЎзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиКеча, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида