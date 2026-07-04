Кабо-Верде проиграл, но установил исторический рекорд

Хотя сборная Кабо-Верде завершила выступление на ЧМ-2026, она установила уникальный рекорд в истории африканского футбола. Команда стала первым представителем Африки, забившим действующему чемпиону мира Аргентине два гола за один матч.

В драматичном поединке, затянувшемся до дополнительного времени, аргентинцы одержали победу со счётом 3:2. Однако мужественная игра и два гола Кабо-Верде остались в истории мундиаля.

Первая африканская команда, забившая два гола действующему чемпиону

Футболисты Кабо-Верде дважды взяли ворота Аргентины. Таким образом, они стали первой африканской сборной в истории чемпионатов мира, забившей не менее двух голов действующему чемпиону в одном матче.

Представители маленького островного государства до последнего боролись против одной из сильнейших команд футбольного мира, заставив соперника столкнуться с серьёзными трудностями.

Камерун и Сенегал также побеждали чемпионов

Ранее африканские сборные уже добивались побед над действующими чемпионами мира.

На мундиале 1990 года Камерун обыграл действующего чемпиона Аргентину. А в 2002 году Сенегал одержал историческую победу над Францией.

Однако в обоих матчах африканские команды забили в ворота соперников лишь по одному мячу. Кабо-Верде же, забив два гола действующему чемпиону, установил новый показатель.

Аргентина спаслась в дополнительное время

Кабо-Верде в матче против Аргентины действовал бесстрашно и довёл встречу до дополнительного времени.

Тем не менее, в решающие минуты аргентинцы вырвали победу со счётом 3:2 и вышли в следующий этап турнира.

Исторический результат за гранью поражения

Кабо-Верде попрощался с ЧМ-2026, но не покинул турнир с пустыми руками. Благодаря своей мужественной игре и историческим двум голам против действующего чемпиона мира команда вписала своё имя в летопись африканского футбола.

Одним словом, в протоколе матча победила Аргентина, но в истории Кабо-Верде также оставил своё имя.