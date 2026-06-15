Удар по «теневому флоту»: Великобритания захватила российский танкер

Вооруженные силы Великобритании захватили танкер, принадлежащий российскому «теневому флоту». Судно, находящееся под санкциями Великобритании и Евросоюза, было остановлено при попытке прохода через пролив Ла-Манш.

Операция по захвату танкера с участием сил Королевского флота длилась шесть часов. Утром 14 июня британские военные, включая подразделение морских пехотинцев, высадились на борт танкера «Смиртос», следовавшего под флагом Камеруна.

Премьер-министр страны Кир Стармер подчеркнул, что «эта успешная операция стала еще одним ударом по России».

На своей странице в социальной сети он опубликовал кадры, снятые бойцами подразделения специального назначения.

В настоящее время танкер доставлен к южному побережью Англии и останется там на время проведения проверок.