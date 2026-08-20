Неожиданный скандал на олимпиаде в Узбекистане: обладателя золотой медали исключили из рейтинга за поднятый флаг Израиля

·1·Общество
Неожиданный скандал на олимпиаде в Узбекистане: обладателя золотой медали исключили из рейтинга за поднятый флаг Израиля

Ситуация с израильским школьником Yotam Budnik, показавшим высокий результат на Международной олимпиаде по информатике 2026 года, прошедшей в Узбекистане, вызвала широкое обсуждение. Он завоевал золотую медаль на соревновании, однако после церемонии награждения его результат был удалён из официального рейтинга.

Когда 12-классник Budnik поднялся на пьедестал, он накинул на плечи принесённый с собой флаг Израиля. После этого организаторы попросили его вернуть золотую медаль.

После этого результат его выступления был исключён из официального рейтинга, а показатель удалён.

Согласно решению Международной олимпиады по информатике (IOI), начиная с 2025 года четыре израильских школьника могут участвовать не в составе национальной делегации, а под флагом IOI.

Budnik также участвовал в соревновании в Ташкенте именно в таком формате.

В настоящее время Budnik не указан в официальном рейтинге IOI как обладатель золотой медали. Этот инцидент вызывает различные реакции в социальных сетях.

То, что одним движением на пьедестале были аннулированы золотая медаль на олимпиаде и место в официальном рейтинге, сделало ситуацию ещё более спорной.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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