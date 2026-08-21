У участника из Израиля отобрали золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике

·20·Общество
У участника из Израиля отобрали золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике

По завершении престижной Международной олимпиады по информатике (IOI 2026), проходившей в Ташкенте с 9 по 16 августа, произошёл скандальный инцидент. 17-летний Yotam Budnik, представлявший Израиль, показал высокий результат и завоевал золотую медаль, однако из-за демонстрации запрещённого государственного флага на церемонии награждения его результат был аннулирован, а имя удалено из официального списка.

Демонстрация флага и причина нарушения

Согласно международным ограничениям, принятым Генеральной ассамблеей IOI, представители Израиля должны были участвовать в соревновании не в качестве отдельной национальной делегации, а в статусе независимых участников и исключительно под флагом IOI.

Инцидент на IOI-2026 в Ташкенте: основные факты и детали

Показатель

Состояние и детали

Участник

Yotam Budnik (17 лет, участник в независимом статусе)

Соревнование

Международная олимпиада по информатике (IOI 2026, Ташкент)

Достигнутый результат

Золотая медаль (по итогам тестовых испытаний)

Причина санкций

Международные ограничения, принятые в 2024 году после кризиса в Газе

Нарушение

Открытая демонстрация национального флага на пьедестале

Окончательное решение

Результат официально аннулирован, имя исключено из рейтинга и списка победителей

Скандал на пьедестале и окончательное решение

Budnik и его товарищи по команде участвовали в соревнованиях в Ташкенте в нейтральном статусе. Однако на церемонии награждения Budnik вынес флаг своей страны и, нарушив правила, накинул его себе на плечи на пьедестале:

  • Отказ вернуть медаль: После нарушения организаторы потребовали вернуть медаль, однако участник отказался это сделать.

  • Аннулирование рейтинга: В результате жёсткого дисциплинарного решения все показатели Yotam Budnik были полностью удалены из официального рейтинга IOI, и он лишился статуса призёра.

Как вы считаете, насколько оправдано запрещать национальную символику на международных научных и спортивных соревнованиях из-за политических санкций, а также аннулировать медаль в случае нарушения правил?

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ТашкентИзраильЙотам БудникМеждународная олимпиада по информатике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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