Начало приема в 1-й класс: что должны знать родители

·39·Узбекистан
Начало приема в 1-й класс: что должны знать родители

В Узбекистане в 2026/27 учебном году ожидается прием в 1-й класс более 795 тысяч детей. Об этом сообщило издание «Ксалк та’лим инфо», ссылаясь на данные, озвученные в ходе онлайн-встречи Министерства дошкольного и школьного образования, посвященной процессу приема в 1-й класс.

В ходе онлайн-встречи представители министерства ответили на вопросы о порядке приема, нововведениях в онлайн-системе и других интересующих родителей темах. Сообщается, что в этом году процесс приема стартует 20 июня. В 1-й класс будут приняты дети, достигшие семи лет, то есть рожденные до 31 декабря 2019 года включительно.

Прием будет организован в два этапа. Первый этап продлится с 20 июня по 31 июля, в течение которого заявления принимаются в рамках микрорайона, закрепленного за ребенком. На втором этапе прием за пределами микрорайона осуществляется в зависимости от возможностей и мощности школы.

Кроме того, до 10 августа в районные и городские отделы будут полностью доставлены президентские подарки для учеников, принятых в 1-й класс, состоящие из 12 видов учебных принадлежностей.

Как узнать, к какой школе прикреплен ребенок?

Микрорайон каждой школы утвержден решением хокима района или города. Для удобства на портале запущен специальный сервис. Родители могут узнать, к какому образовательному учреждению прикреплен их ребенок, введя данные махалли, улицы и номер дома.

Охват онлайн-приема расширяется

В этом году количество регионов, где проводится онлайн-прием, увеличилось почти вдвое. Если в прошлом году к онлайн-приему были подключены около 1500 школ в 74 районах и городах, то в этом году к этой системе присоединятся более 5500 школ в 135 районах и городах. При этом в городе Ташкенте, а также во всех школах Бухарской области процесс приема будет полностью организован в онлайн-формате.

Можно ли подать заявление в несколько школ?

Согласно действующему порядку, одновременно можно подать заявление только в одну школу. Однако родитель может сначала подать заявление по основной квоте в рамках микрорайона до 31 июля, а затем, начиная с 1 августа, обратиться по дополнительной квоте в школы за пределами микрорайона.

Учителя не привлекаются к процессу приема

По данным министерства, педагоги, находящиеся в летнем трудовом отпуске, не привлекаются к приемной кампании. Эти задачи выполняются администрацией школы и ответственными сотрудниками. Система онлайн-приема не создает дополнительной нагрузки для учителей.

УзбекистанМинистерство дошкольного и школьного образованияНародное образование инфоmy.maktab.uzТашкент
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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