Большие перемены в школах: до 2031 года все учебники будут переведены на новый алфавит

·48·Узбекистан
Большие перемены в школах: до 2031 года все учебники будут переведены на новый алфавит

В национальной системе образования Узбекистана претворяется в жизнь долгожданная и находящаяся в центре внимания общественности историческая реформа. Определены четкие планы и сроки полного перевода учебников во всех общеобразовательных школах страны на обновленный узбекский латинский алфавит. Согласно утвержденной программе, процесс адаптации школьных программ к новой графике будет осуществляться не сразу, а на основе поэтапной системы, не создающей лишнего стресса для детей и учителей. Самое примечательное — на эту беспрецедентную модернизацию образования не потребуется дополнительных расходов из государственного бюджета. Итак, когда учащиеся 1-х классов получат на руки книги на новом алфавите, как будут обновляться учебники старших классов и почему этот процесс продлится до 2031 года? А в конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о финансовом секрете этого системного перехода и его влиянии на будущее национального образования.

Старт с 2027 года: поэтапное обновление, начинающееся с 1-х классов

Четко определен порядок переиздания учебников и их адаптации к новому алфавиту в образовательных учреждениях:

  • 1-е классы с 2027 года: Первые учебники, изданные на основе обновленного алфавита, будут предоставлены учащимся первых классов начиная с 2027/2028 учебного года;

  • Старшие классы переходят поэтапно: Книги учащихся со 2-го по 11-й класс будут последовательно обновляться в зависимости от действующей периодичности переиздания учебников в школьной системе;

  • 2021 год — полное завершение: Этот непрерывный процесс, начавшийся в 2027 году, к 2031 году будет полностью завершен по всей стране, и все школьные учебники будут полностью переведены на новый алфавит.

«Перевод школьных учебников на новый алфавит будет проходить на плановой основе с учетом способности восприятия учащимися и сроков естественной смены книг», — отмечается в анализе образовательных стандартов.

Никакой нагрузки на бюджет: как работает финансовый механизм?

Было принято разумное решение по финансовому вопросу, который волновал многих родителей и общественность:

  • Обычный цикл издания: В Узбекистане школьные учебники обновляются и переиздаются в установленные сроки (обычно каждые несколько лет);

  • Процесс без дополнительных расходов: Поскольку переход на новый алфавит будет осуществляться в рамках именно этого планового цикла переиздания, никаких дополнительных средств из государственной казны или от родителей требоваться не будет;

  • Перспективность и практическое удобство: Такой подход гарантирует эффективное расходование средств, а устаревшие книги естественным образом заменяются современными изданиями на новом алфавите.

Перспективы единства национальной письменности и грамотности

Данное решение является крупнейшим шагом на пути устранения путаницы в письменности, неудобства букв и межпоколенческих графических различий, которые наблюдались в Узбекистане на протяжении многих лет. Новое поколение, которое пойдет в первый класс с 2027 года, будет обучаться грамоте на усовершенствованном удобном алфавите с самых первых дней учебы. А определение пятилетнего поэтапного срока (2027–2031 годы) даст достаточно времени не только издательствам и полиграфической системе, но и педагогам со специалистами для полной адаптации методики. В результате к 2031 году система образования страны получит полностью единый и прочный стандарт латинской графики.

Как вы думаете, как поэтапный перевод школьных учебников на новый алфавит до 2031 года повлияет на грамотность и скорость чтения наших детей? Нужно ли ускорять этот процесс или пятилетний поэтапный план — самый правильный выбор? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью со всеми родителями, чьи дети учатся в школе, и учителями!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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