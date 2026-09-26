Мужчина бросил манекен в воронку Корриврекана, чтобы проверить ее силу (видео)

·63·Мир
Мужчина бросил манекен в воронку Корриврекана, чтобы проверить ее силу (видео)

В социальных сетях вновь привлек внимание видеоролик, запечатлевший необычный эксперимент в проливе Корриврекан в Шотландии.

Сообщается, что Корриврекан расположен между островами Джура и Скарба и известен своими мощными морскими течениями и водоворотами. Хотя поверхность воды порой кажется относительно спокойной, сильные подводные течения могут создавать опасные ситуации.

Согласно источникам, съемочная группа документального фильма бросила в воду утяжеленный манекен, чтобы продемонстрировать мощь водоворота Корриврекан. В ходе эксперимента под воздействием сильного течения манекен увлекло под воду, а затем унесло течением на значительное расстояние. Установленный на манекене глубиномер зафиксировал глубину более 200 метров.

Скорость водных течений в районе Корриврекана значительно меняется в зависимости от волн и ветровых условий. В результате мощного движения воды могут образовываться водовороты и крутые волны.

Эксперимент показал, что поверхность воды в Корриврекане далеко не всегда отражает скрытые под ней мощные течения. По этой причине данный район признан одним из сильнейших природных водоворотов в мире.

КорривреканШотландияводяные теченияводяные водовороты
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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